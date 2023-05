Michelle Soifer comparte los mejores momentos de su show en el Reggaeton Lima Festival pese a pifias. | Instagram.

Durante el Reggaeton Lima Festival, Michelle Soifer experimentó pifiadas y abucheos por parte del público mientras actuaba como telonera de los artistas extranjeros. El incidente ocurrió durante su show que se llevó a cabo en el Estadio San Marcos el 20 de mayo.

Te puede interesar: Apagón, desorganización y ausencia de artistas en el Reggaetón Lima Festival

Este lamentable hecho fue grabado por varios asistentes, quienes compartieron los videos en redes sociales. La reacción del público generó opiniones divididas en las redes sociales, con algunos internautas criticando la falta de respeto hacia la cantante peruana.

Hasta el momento, Michelle Soifer no ha comentado nada sobre este incómodo momento. Es muy probable que decida no pronunciarse al respecto o que lo haga más adelante. Sin embargo, no ha dejado de publicar imágenes de su show y los comentarios positivos de sus fans.

Michelle Soifer publica los mensajes de apoyo de sus fans.

¿Por qué Michelle Soifer se presentó en este festival?

La razón por la que Michelle Soifer tuvo su propio show en el Reggaeton Lima Festival se debió a que dos de los artistas internacionales que debían de presentarse, desistieron de subir al escenario por los problemas técnicos que se presentaron.

Te puede interesar: Ivy Queen explica por qué decidió no presentarse en el Reggaetón Lima Festival: “Mil disculpas”

La popular ‘Bom Bom Asesino’ fue convocada a última hora por la organización, aunque ella en un primer momento solo iba a acompañar a Ivy Queen en el escenario, pero terminó teniendo su propia presentación.

“Cuando descubres que vas a tener la oportunidad de cantar en el concierto de Arcángel, Ivy Queen, Wisin y Yandel...” fue el mensaje compartido por Michelle Soifer en su cuenta de Instagram, horas antes del inicio del Reggaetón Lima Festival.

Michelle Soifer fue pifiada en el Reggaetón Lima Festival.

Sin embargo, la cantante se encontró con una respuesta inesperada por parte del público, quienes no solo la abuchearon, sino que también le exigieron que se retirara del escenario. Una usuaria expresó su decepción al comentar: “Me sentiría completamente estafada si me prometen a Ivy Queen y en su lugar me presentan a Michelle Soifer”.

Jair Mendoza salió a defenderla

Al conocer los acontecimientos relacionados con Michelle Soifer, Jair Mendoza no dudó en hacer uso de su cuenta de Instagram para expresar su rechazo ante las pifias que recibió la cantante. Se mostró consternado al presenciar cómo algunos compatriotas peruanos intentaban desacreditar a su compañera.

Te puede interesar: Jair Mendoza molesto con el público peruano por abucheos a Michelle Soifer: “Qué pena me da mi país”

El cantante mostró un firme apoyo hacia la exchica reality, reconociendo que al igual que ella, numerosas artistas peruanas son víctimas de maltrato. Expresó su respeto y admiración hacia ella, y expresó su esperanza de que algún día esta situación cambie, aunque expresó su escepticismo al respecto.

Jair Mendoza saca cara por Michelle Soifer. | Instagram

“Tienes todo mi respeto y admiración y se que como tú hay muchos artistas que son maltratados de manera injusta. Ojalá algún día cambie esta situación, aunque sinceramente lo dudo mucho”, sentenció.