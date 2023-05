Magaly Medina comparó “mea culpa” de Jaime Chincha con el Jossmery Toledo: “Él se mostró arrepentido”

Magaly Medina comparó "mea culpa" de Jaime Chincha con el Jossmery Toledo. Magaly TV La Firme. ATV.

Magaly Medina resaltó que el periodista Jaime Chincha hizo una especie de mea culpa, luego de que Úrsula Castrat lo acusó de serle infiel a su pareja. La conductora de TV comparó su arrepentimiento con el de Jossmery Toledo, indicando que él si hizo un verdadero mea culpa.

En su programa de la noche del 10 de mayo, la figura de ATV comparó las disculpas que ofreció el conductor de ‘VIII Octavo Mandamiento’ de Canal N con las que ofreció la expolicía a todas las personas que se vieron afectadas con sus actos.

“Jaime Chincha regresó, este sí fue un mea culpa, no digan que Josmmery Toledo hizo un mea culpa, eso no lo fue, donde se lo mire, no lo fue. Él sí hizo una especie de arrepentimiento público, sin dar más detalles”, indicó en un inicio.

Magaly Medina comentó que Jaime Chincha piense dos veces antes de iniciar una relación secreta con una persona tóxica, ya que es una persona pública.

“Según él, nada de lo que salió públicamente tendría que haber salido del ámbito familiar, privado, personal. Bueno, para que a la próxima sepas bien con quién te metes y analices bien porque eso hacen las personas maduras, saben tener relaciones sanas”, acotó.

Magaly Medina le pidió a Jaime Chincha que no se engañe

Por otro lado, Magaly Medina indicó que el periodista sea más sincero con su realidad y no se engañe al pensar que sus problemas psicológicos se van a resolver de la noche a la mañana.

“Él dice que atravesaba por problemas personales que pronto se resolverán, pero tampoco no me vengas con el cuento que está como Angie Jibaja, que piensa que porque se va a Chile, ya se resolvió su vida, que ya es una persona sana y una madre responsable... lo que vimos es una persona bastante torturada, tóxica, dañina, mentirosa y es algo que se tiene que trabajar y no es de un día para otro”, explicó.

Además, le aconsejó buscar a profesionales que lo guíen y ayuden a encontrar un equilibrio en su vida. “Para reconocer que uno está mal, que está enfermo, debe buscar la solución, que está en una terapia, coach y psiquiatra y creo que es algo que él debería emprender para que luego no lo veamos en esos papelones que una sus parejas decidió sacar”, puntualizó.

Finalmente, comentó que no sabe si su pareja XX lo ha perdonado, pero aseguró que como Jaime Chincha es una persona tóxica, es muy probable que siga con personas con esas mismas características.

“No sabemos si su pareja lo ha perdonado, si es una mujer que se quiere, lo habrá mandado a volar, no sé. Pero, teniendo en cuenta lo tóxico que es este chico, lo más normal sería que se haya vinculado con una persona igual de tóxica, con una autoestima bastante baja, esperemos, no sea así”, detalló.

Magaly Medina le pidió a Jaime Chincha sea más sincero con su recuperación emocional. ATV.

Jaime Chincha pidió perdón tras acusaciones de infidelidad

Este último lunes 8 de mayo, el periodista Jaime Chincha volvió a la conducción de ‘VIII Octavo Mandamiento’ en Canal N, luego de estar ausente durante una semana por “temas personales”. El hombre de prensa se refirió a su riña televisiva con Fernando Ugaz, abogado Martín Vizcarra, quien le recordó en vivo las acusaciones de infidelidad de Úrsula Castrat.

“El pasado viernes 28 de abril, durante una entrevista de triste recordación, en lo personal y profesional, con el abogado del expresidente Martín Vizcarra; yo les mostré un lado de mí que no suelo mostrarles, algo que no debí exponer en una pantalla de televisión y lo siento mucho”, señaló en un inicio el presentador de TV.

Aunque no se refirió de manera directa al supuesto escándalo de infidelidad, Jaime Chincha aseguró que dicho tema ya está solucionado y lamentó que se haya hecho público.

“La he revisado a detalle y lo que se refleja en mí es un ser humano que atravesaba por conflictos y problemas personales, que finalmente han encontrado y encuentran franca solución en un ámbito privado, un foro íntimo y un entorno familiar, que son los espacios que nunca debieron salir esta clase de cosas”, mencionó.

Finalmente, el conductor de “VIII Octavo Mandamiento” volvió a pedir perdón por lo sucedido: “Lo siento mucho, les pido perdón. Les prometo que ustedes no volverán a ver en mí algo así. Recordé a Fray Luis de León y una de sus frases más poderosas, que se las dejó a los estudiosos para mayor rigor y análisis y después de todo lo vivido, que no fue poco y dijo al volver: “y como decíamos ayer”.