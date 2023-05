Flavia Montes cuenta que le molestó que se burlaran de su título de Miss Orbe: “No me lo esperaba”

Flavia Montes cuenta que le molestó que se burlaran de su título de Miss Orbe | YouTube

Flavia Montes sorprendió a todos con su participación en el Miss Perú 2022, incluso la candidata se perfilaba como favorita para llevarse la corona principal, sin embargo, esta la obtuvo Alessia Rovegno. Pero, su belleza y gran desenvolvimiento la perfilaron como Miss Orbe Perú 2022.

Te puede interesar: Karla Ortiz realizó polémica publicación en contra de Alianza Lima

Su aparición dejó boquiabiertos a muchos, pues no se había visto que una deportista se mostrara en un certamen de belleza. Sin embargo, Flavia fue buscada por Jessica Newton, quien vio en ella potencial para convertirla en una de sus reinas y no se equivocó.

Hasta el momento, poco se conoce de cómo fue la convocatoria de la voleibolista al concurso de belleza. En una reciente entrevista para ‘Tiempo Muerto’ de Giancarlo Granda en su canal de YouTube, Montes contó detalles de cómo la llamaron al concurso.

Te puede interesar: Flavia Montes confesó que los insultos, bajezas y actos racistas motivaron su polémica reacción en la final de Liga de Vóley

Según reveló, fue el secretario de la organizadora del Miss Perú quien se contactó con ella en un inicio, pero tuvo que retrasarlo porque se encontraba en la final de la liga de voleibol.

“Fue una experiencia muy bonita. El secretario de Jessica Newton (fue el que me llamó). De hecho, ya me había escrito días antes de que acabara el torneo pasado, la liga pasada, pero yo todavía estaba concentrada en la final y dije, hablemos después de mi torneo”, señaló al inicio.

Luego de conocerlo personalmente a él, se encontró con Jessica Newton en las oficinas de la organización y cuenta que la recibió con los brazos abiertos. “Primero hablé con él, me conoció un poquito y me dijo, bueno, Jessica ya llegó, está en su oficina, vamos a hablar con ella. Jessica encantada conmigo, creo que fue una persona super chévere. Es una persona con la que puedes hablar, con la que no te intimida, con una convicción como la que estamos estudiando ahorita”, agregó.

Te puede interesar: Integrantes de ‘Aventura’, recordado grupo de Romeo Santos, ofrecerán concierto en Lima

En medio de su charla, Jessica le comentó que debía mejorar su inglés, la oratoria y la caminata como una reina de belleza. Tras ello, tomó la decisión y dijo sí a participar del Miss Perú, pero prefirió no comentarle nada a su madre pese a que ella es su primera consejera.

Flavia Montes se convierte en la nueva Miss Perú Orb. (Foto: Instagram)

“Fue una de las decisiones que no le pregunté a mi mamá. Una locura, o sea, mi mamá, se molestó total. Me dijo, ¿por qué no me has preguntado primero? Si nosotras siempre conversamos las cosas antes de tomar una decisión. Al principio no (le gustó la idea) Pero ahí cuando me vieron mejorar y ver que de verdad tenía potencial o podía mejorar”, relató.

Su cercanía con los programas de espectáculos

Ser parte del Miss Perú significó también aparecer en las portadas de los programas de espectáculos y también estar expuesta a críticas. Sabía que estar en enlaces frente a Rodrigo González o Magaly Medina podía ser un reto, pero lo tomó con mucha tranquilidad con lo que aprendió a tener correa.

“Es distinto. Sí, pero tenía algo bien claro. Que a veces las preguntas iban a ser incómodas y las tenía que responder de la mejor manera y sobrellevarla. Fue un cambio súper radical, pero lo tomé a bien. Y sí, creo que Peluchín y Magaly hicieron que sepa tener un poquito más de correa, se podría decir”, comentó la deportista.

Además, reveló que le dolió que se burlaran de su concurso, que no era el propio Miss Universo. Sin embargo, su participación la perfiló como tercera finalista, dejando el nombre del Perú en alto.

“No me esperaba que se burlaran del concurso que tuve. Yo coroné para el Miss Orbe, que me fui a Costa Rica y todo, y bueno, ellos siempre decían como que, ¿qué es este concurso? ¿De dónde lo han sacado? y me hacían preguntas súper incómodas acerca del tema, que yo tenía que saber contestar de la mejor manera”, relató.

Flavia Montes cuenta que le molestó que se burlaran de su título de Miss Orbe

Finalmente, aseguró que se viene preparando para una próxima participación en el Miss Universo. Descartó que se trate de este 2023 porque considera que le falta perfilar su oratoria y su inglés, por lo que viene trabajando en ello.

“Sí, de todas maneras (vuelvo a concursar). Sí, en verdad estoy fascinada con este mundo, es muy lindo. Yo creo que ese año todavía quiero prepararme porque sé que tienes que tener una buena oratoria, tienes que tener buen inglés y todavía me falta muchísimo. En el inglés me falta bastante y lo vengo practicando ya con un profesor vía Zoom. Y creo que tengo un tiempo para prepararme y lanzarme de nuevo para ver si postulo para el Miss Universo”, finalizó.