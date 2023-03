Carlos Zambrano espera que Paolo Guerrero regrese a la selección peruana

El defensor ‘blanquiazul’ se mostró bastante contento por el nivel que viene mostrando Paolo Guerrero en la Liga Argentina.

Carlos Zambrano es uno de los refuerzos que sumó Alianza Lima para afrontar la temporada 2023. Luego de haber conseguido su cuarta victoria consecutiva en la Liga 1, el defensor aprovechó en referirse a Paolo Guerrero, quien sigue sumando minutos con la camiseta de Racing Club y sumó su segundo gol.

El defensor ‘blanquiazul’ no fue ajeno al buen presente que vive el ‘Depredador’ en la Liga Argentina. Hasta el momento, el artillero ha disputado seis de ocho partidos, sin embargo, a pesar de la efectividad mostrada, no ha sido convocado por Juan Reynoso para enfrentar a Alemania y Marruecos previo a lo que será el inicio de la Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“A mi me da alegría que Paolo Guerrero triunfe afuera porque sé que no es fácil y más aún, a su edad. Es un jugador que después de haber sufrido una lesión, supo reinventarse y salir adelante. Esperemos que podamos tenerlo nuevamente en la selección peruana y aprovecharlo todo lo que se pueda”, sostuvo el ‘Kaiser’ en diálogo con Erick Osores durante el programa deportivo ‘La Conferencia’.

Asimismo, no dudó en darle un consejo al delantero nacional. “La clave para que a alguien le vaya bien en el fútbol argentino es aguantar golpe porque allá se juega muy fuerte. Todos saben que es un fútbol muy trabado, allá no hay equipos chicos entonces así juegues contra el último de la tabla o contra el primero la vas a sufrir mucho”.

Carlos Zambrano aconsejó a Paolo Guerrero tras su llegada a Racing.

Carlos Zambrano y la selección peruana

Por otro lado, se refirió al amistoso que afrontará la ‘bicolor’ frente al combinado de Alemania. “Para mi es un sueño jugar contra Alemania, la última vez que jugaron yo fui a visitar a mis compañeros porque en ese entonces yo estaba fuera de la selección. Lo tuve que ver desde afuera y me dolió muchísimo”.

Carlos Zambrano se refirió a los trabajos con Juan Reynoso en el microciclo con la ‘bicolor’. “Es un entrenador que tiene su propia idea de juego y la está intentando plasmar. Ya tuvimos cuatro partidos amistosos, en los cuales pudimos obtener resultados positivos pero aún así”.

No obstante, añadió que “debemos seguir mejorando, ya que no tenemos una gran cantidad de jugadores para darnos el lujo. Hasta el día de hoy, nos hacen falta jugadores, lamentablemente no somos Argentina o Brasil, pero trabajando humildemente creo que podemos hacer bien las cosas”.

Además, resaltó la trayectoria del ‘Ajedrecista’. “El ‘profe’ está trabajando muy bien, creo que es uno de los entrenadores peruanos que más triunfó en el extranjero y eso debe alegrarle a cualquiera, hoy en día lo tenemos aquí entonces hay que sacarle provecho a eso”.

Carlos Zambrano conforma la lista de 25 convocados para enfrentar a Alemania y Marruecos.

Convocado para enfrentar a Alemania y Marruecos

La selección peruana anunció la lista final de convocados para los amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de marzo, en la que chocará ante Alemania y Marruecos en España. Juan Reynoso consideró a 25 futbolistas, entre los que destaca Carlos Zambrano, quien no fue tomando en cuenta por Ricardo Gareca desde mediados de 2016 hasta junio de 2019.

El estratega nacional, quien ya se encuentra en Madrid, citó un total de 17 jugadores que militan en el exterior. Sin embargo, tomó la decisión de no tomar en cuenta a Paolo Guerrero, goleador histórico de la selección peruana, que el último viernes anotó su segundo gol con Racing.

La delegación partirá rumbo a España el domingo por la noche, donde llegarán de manera directa los jugadores que pertenecen a clubes internacionales. El partido contra Alemania se jugará el próximo sábado 25 de marzo, mientras que con Marruecos será el martes 28.