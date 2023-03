Magaly Medina revela la razón por la que no le gusta celebrar su cumpleaños. | TikTok.

A pocas semanas de cumplir 60 años de vida, Magaly Medina utilizó su cuenta de TikTok para confesarle a sus seguidores que a ella no le gusta celebrar su onomástico. Asimismo, en diversas oportunidades ha rechazado recibir agasajos de sus seres queridos.

Te puede interesar: Magaly TV: La Firme: Las palabras de despedida de Magaly a Tongo y la crítica a Patricio Parodi

La ‘Urraca’ explicó que tiene muchas razones para no celebrar esta fecha especial, pero una de ellas es que no le gusta responder los mensajes de todas las personas que le escriben para felicitarla, incluyendo a su propia familia.

“Les confieso algo que es muy personal y secreto, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, por infinitas razones. Generalmente, cuando podía viajar, huía, porque no me gusta que me atosiguen, así sea con mucho cariño, no me gusta recibir cientos de mensajes de mis amigos, de mi familia, porque no me gusta contestar”, expresó.

Te puede interesar: Magaly Tv: La firme: Vanessa López ya no quiere saber nada de Jean Deza porque él decidió retomar su relación con su ex

Magaly Medina reveló que en años anteriores, cuando todavía no existía el WhatsApp, recibía muchas llamadas el día de su cumpleaños, por lo que simplemente decidía ignorar a todos y desaparecer por completo.

Sin embargo, admitió que aunque a ella no le gusta celebrar su onomástico, sí le gusta organizar sorpresas a las personas que quiere. “Ahora con el WhatsApp, imagínense cómo me siento de acosada. Antes, cuando no había, eran llamadas por teléfono y yo no contestaba, estaba no habida. Sin embargo, me gusta celebrarle los cumpleaños a la gente que quiero. No saben cómo se la produzco”, agregó.

Magaly Medina. Captura de AT

Rechazó fiesta de Alfredo Zambrano

La conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ también le contó a sus seguidores que Alfredo Zambrano, su esposo, este año habría intentado persuadirla para que celebre su cumpleaños con una extravagante fiesta, pero ella en ningún momento accedió a hacerlo.

Te puede interesar: Ethel Pozo se defiende de las críticas de Magaly Medina por ayuda social en ‘América Hoy’: “No es la primera vez”

Asimismo, la popular ‘Urraca’ le dejó en claro al notario que en lugar de gastar su dinero en una fiesta, mejor la lleve de viaje a nuevos lugares, pues a ella le gusta mucho vivir nuevas experiencias.

“Alguna vez mis amigos me han convencido de hacer alguna reunión, y este año mi esposo ha estado insistiendo que quiere celebrarme mi cumpleaños y yo le he dicho que no en todos los idiomas. Prefiero que con lo que vas a gastarte en un cumpleaños, que no es poco dinero, que me lleven de viaje, vivir momentos”, dijo.

Finalmente, la polémica periodista precisó que no le gusta recibir sorpresas, y es que se considera una persona muy especial, al punto de que si no le gusta el regalo que le dan, puede poner mala cara.

“Eso me hace más feliz, vivir, escoger mis regalos, soy bastante especial. Y yo prefiero que nadie me sorprenda con un regalo porque puedo poner una carota de que no me gusta. Sí, así soy de fría, cuando algo no me gusta, no me gusta”, finalizó.