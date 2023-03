“No hemos aprendido nada”: poblaciones afectadas por fenómeno de El Niño en años pasados vuelven a verse perjudicados por fuertes lluvias

En el año 2017, el fenómeno de El Niño golpeó fuertemente al país. Hoy, seis años después, vemos imágenes similares por el ciclón Yaku. (Andina)

El ciclón Yaku ha generado una serie de lluvias intensas que han afectado a miles de familias norteñas. Son miles de hogares cuyas estructuras han colapsado como producto de las precipitaciones y cientos de localidades que se encuentran inundadas por el desborde de los ríos. Hasta la fecha se contabiliza un total de 59 fallecidos y más de 12 mil damnificadas. Sin embargo, las consecuencias negativas que generan las fuertes lluvias en Perú no son nuevas. Los últimos huaycos registrados en el territorio fueron en el año 2017 y ocasionaron daños similares en distintos departamentos.

Lambayeque. Una madre y su menor hijo se desplazaban por las inundadas calles de Francisco Cuneo, en la urbanización Patazca de Chiclayo, cuando por casualidad tocaron un cable energizado que se encontraba descolgado. La descarta eléctrica generada acabó con la vida de ambas personas, de acuerdo a la empresa eléctrica Ensa. Otro hombre adulto de la región también habría fallecido por causas similares.

Esta región es una de las más perjudicadas por el impacto de este fenómeno. Lamentablemente, los centros de salud no se encuentran en las mejores condiciones para brindar atención médica a las víctimas, pues muchos de ellos han sufrido también el colapso e inundación de sus instalaciones. Según el Sistema de Registro de Eventos de Emergencias y Desastres, se trata de al menos 211 servicios de salud del Ministerio de Salud y EsSalud que fueron afectados.

Las estructuras de las viviendas también se encuentran sumamente dañadas por las prolongadas lluvias. En Piura, un hombre de 51 años falleció en la ciudad de Tambogrande luego de que una pared de adobe le cayera encima. Dos hermanos, de 17 y 18 años, también perdieron la vida por un derrumbe.

Viviendas inundadas en la avenida Bolivia del distrito Víctor Larco en Trujillo

Para el expresidente de Senamhi, Patricio Valderrama, esta situación se pudo haber prevenido. Según explicó a Infobae, no es la primera vez que ocurre un fenómeno de esta naturaleza en el país, por lo que las autoridades debieron haber tomado medidas para preparar a la población ante nuevos casos de fuertes precipitaciones.

“Anteriormente, el río La Leche se desbordó en el año 2017 y produjo resultados iguales. Y antes de eso, se desbordó en el 2007. Y antes de eso, en el 83. Y antes de eso, en el 74. Y antes de eso, en el 70. Eso nos quiere decir que el río La Leche se desborda cada cierto tiempo. Entonces, ¿por qué no se hacen obras para poner a salvo a la población?, ¿por qué no se puede canalizar un río?”, dijo.

En comunicación con este medio, el especialista indicó que en escenarios pasados no se contaba con los suficientes equipos para realizar seguimiento a estos fenómenos; sin embargo, actualmente existen distintos mecanismos para prevenir su aparición.

“Antes podíamos tener una ‘carta comodín’ porque estos fenómenos eran imprevisibles, pero ahora tenemos satélites, modelos de previsión y un montón de cosas que están disponibles ¿y en seis años volvemos a repetir el mismo fenómeno que perjudica a la población? Eso sí es muy condenable. No es posible porque se está hablando de vidas humanas, familias, niños, mujeres, ancianos que están expuestos a peligro de muerte ahora por la falta de acción de las autoridades”, informó.

El experto en ciencias terrestres señaló que si bien no todos los años se presentan ciclones en nuestro país, la llegada de intensas precipitaciones siempre tienen el mismo origen: el calentamiento del mar. Y, según Valderrama, los organismos que realizan seguimiento a estos fenómenos ya tenían conocimiento hace meses atrás de las altas temperaturas de las aguas del océano. “Los que trabajamos en esto supimos durante todo el mes de febrero que el mar se estaba calentando. Algo se pudo haber hecho”, exclamó.

El Estado y su responsabilidad

El período de lluvias en el país ha dejado un total de 12 mil damnificados, más de 49 mil afectados, 59 fallecidos y 57 heridos. Además, se ha denunciado 8 desapariciones de personas en las zonas de inundación. Para el geólogo Patricio Valderrama, las lamentables cifras responden a la falta de inacción del Estado para prevenir este tipo de desastre natural.

“El encargado de reconstruir una zona de desastre y de emergencia es el Estado. La gente es la que se expone al riesgo, pero estas personas ya fueron perjudicadas por un fenómeno. Entonces, se convierten en damnificados, refugiados o afectados. Y es el Estado el que debe cuidar de ellos y ponerlos a buen recaudo para que nunca más los vuelva un fenómeno que vuelve a afectar. Aquí ha fallado el Estado”

En el país, muchas personas viven en zonas de riesgo de desastres. Valderrama detalló que las autoridades son las responsables de reubicar a estas familias, pues la gran mayoría no cuenta con los recursos suficientes para adquirir una nueva vivienda.

El ciclón Yaku afecta a más de 12 mil personas en el norte del país. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Vivimos en un país pobre. El Perú es un país pobre. No es tan fácil para una persona comprar una nueva casa, irse a otro lugar y cambiar su medio de vida. Es por esto que el Estado debe hacerse cargo, y aquí es donde hemos fallado. Seis años después del último huayco tenemos exactamente las mismas imágenes. No sé hasta cuándo volveremos a tener una situación similar, pero temo que tengamos más imágenes iguales. Hay que romper este ciclo”, mencionó.

Según el experto, para poder brindar una mejor respuesta y estrategias de prevención de estos fenómenos, es necesario que se le otorgue mayor presupuesto a las instituciones encargadas de estos temas. “Lo que le toca al Estado, si realmente quiere comenzar a hacer algo por estas personas, es hacer una inyección de presupuesto para mejorar capacidad técnica, instrumentación, profesionales, capacitaciones. Todo empieza por ahí”, afirmó.

Diagnósticos cambiantes

La tarde del viernes, Lima Metropolitana registró lluvias de moderada intensidad que tuvo una duración de pocas horas. Ante las fuertes precipitaciones del norte del país, los limeños temen la llegada de un fenómeno natural como el producido en 1970, el cual inundó gran parte de la capital y se alcanzaron altos niveles de agua en las calles. Al respecto, Patricio Valderrama enfatizó que aún no se puede afirmar con total seguridad de que tal problemática vaya a suceder en esta provincia.

“Lo que tenemos son modelos. Esa es una previsión y tiene un grado de error. Sobre todo, los modelos varían dependiendo del modelo, el cual se modifica cada 24, 48 o 12 horas. Ayer hemos tenido un episodio de lluvias moderadas para Lima, porque ha sido mucha lluvia comparada con otros lugares, pero hay muy poca probabilidad de que un evento así se repita. Más bien, va a tener eventos similares o menores al que ocurrió el viernes. La clásica lluvia limeña porque en Lima llueve. Y llueve en verano, eso no hay que olvidarse”, precisó.

También explicó que la lluvia del pasado viernes midió aproximadamente 2 milímetros, mientras que las precipitaciones de 1970 tenían una medición de 20 milímetros. “Esta no es la condición que tenemos actualmente y no se puede dar en el futuro porque estamos cambiando de estación porque este fenómeno estuvo asociado a un calentamiento extremo del mar frente a las costas de Lima . Ahora se acaba el verano, llega el otoño y luego pasamos a invierno, aquí la condición es mucho más fría necesariamente. Entonces, no es posible”, aseveró.

Así amaneció Trujillo tras intensas lluvias y desborde de quebradas

Mantengamos las alarmas

El exlíder de Senamhi se pronunció sobre la situación actual de las familias afectadas y recomendó que toda la población que se encuentra en zona de riesgo de inundación se ponga a buen recaudo. “Si es posible vayan a una zona alta. De repente, podemos prever la ausencia de víveres, agua y electricidad. Tengamos linternas cargadas”, indicó.

También pidió no ponerse en riesgo innecesariamente, pues muchas personas se acercan a zonas de riesgos solo para grabar cómo se desarrolla estos fenómenos. “Todos estamos muy afanosos en tener el vídeo del huayco, de la inundación, el vídeo del “estoy” y no nos damos cuenta que nos ponemos en riesgo innecesariamente. Nos acercamos mucho para tomar la mejor una mejor foto, la mejor toma para compartirla y que se haga viral, pero ponemos nuestra vida en juego”, acotó.

Valderrama también resaltó la importancia de la mochila de emergencia en estos casos, pues su uso asegura la salida de una situación difícil y te ayuda a tener las condiciones necesarias para ponerse a un buen recaudo.

“En la mochila de emergencia tienes interna, radio, pilas, agua, plástico, mantita. Eso te puede ayudar a pasar una noche hasta que venga el helicóptero a rescatarte. Te puede ayudar a hidratarte si no hay agua, te ayuda a informarte si es que no hay electricidad. La mochila de emergencia es básica para toda emergencia, nos ayuda a salir rápido de casa así sea un incendio, un terremoto, una inundación o una activación de quebrada”, detalló.