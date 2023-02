Magaly TV: La Firme EN VIVO: sigue minuto a minuto el programa de Magaly Medina

Gabriela Herrera afirma que no es rentable ser profesor de una academia de baile: “Para Dubai, no alcanza” La exparticipante de ‘El Artista del Año’ comentó que cuando los profesores de baile brindan clases a una academia, ésta se lleva el mayor porcentaje de ganancia.

Gabriela Herrera afirma que ser profesor de baile no es rentable. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina en su programa de la noche del 24 de febrero comentó que un profesor de baile en una academia no tendría muchos ingresos y es que a lo largo de la semana se ha encargado en demostrar que Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, no tendría grandes ingresos y tampoco no sería director de la academia Montejo, como él lo ha señalado.