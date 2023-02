Gabriela Herrera afirma que no es rentable ser profesor de una academia de baile: “Para Dubai, no alcanza”

Gabriela Herrera afirma que ser profesor de baile no es rentable. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina en su programa de la noche del 24 de febrero comentó que un profesor de baile en una academia no tendría muchos ingresos y es que a lo largo de la semana se ha encargado en demostrar que Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, no tendría grandes ingresos y tampoco no sería director de la academia Montejo, como él lo ha señalado.

Por eso, la producción de ‘Magaly TV: La Firme’ fue en busca de algunos bailarines conocidos del espectáculo y les consultó sobre las ganancias que puede tener un profesor de danza al brindar clases de baile en una academia.

Una de las consultadas fue Gabriela Herrera, quien ha sido bailarina desde muy joven y participante de ‘El Artista del Año y ‘La reinas del show’. Ella indicó que ser profesor de baile en una academia no es muy rentable porque la empresa se lleva la mayoría de las ganancias y el artista solo se queda con un porcentaje.

“En verdad, sé que no pagan mucho, no es muy alto, como para pagar un viaje a Dubai, no. Si haces tus clases por la tuya ganas más, 35 por cada persona y en una aula quieras llenar a 20 personas, puedes ganar tu plata. Academia no ganas mucho porque la academia se lleva el bono de la plata y tú te llevas un porcentaje por clase, entre 100 a 200 soles. Creo que no (no es rentable)”, respondió la influencer.

Magaly Medina dice que a Anthony Aranda no le alcanza ni para ir a Huacho

Al respecto, Magaly Medina comentó que hay bailarines profesionales con mucho más curriculum y tienen un nombre ganado en el mercado de la danza y por ello tienen espacios propios para dictar clases particulares y así tener mayores ganancias.

“Pero si vas a una academia y dictas seis horas a la semana, dos a tres veces, lógicamente no te va a alcanzar. Si vemos el caso del ‘Activador’ con Melissa Paredes, que no la lleva ni a Huacho y eso que es cerquita, uno se pone a pensar”, opinó la periodista de espectáculos.

“Conozco familias que los dos chambean duro y pareja de sol a sol y cuando salen de vacaciones se dan sus lujitos porque trabajan, se nota que esa pareja se esfuerza, pero cuando la gente no se esfuerza, es notorio”, continuó Medina.

Además, la conductora de ATV indicó que el director de la academia Montejo, luego de dar sus declaraciones en el programa ‘Préndete’ de Melissa Paredes, ha cambiado de versión con la finalidad de apoyar a su profesor Anthony Aranda. Por eso ha decidido no responde a personas que son desconocidos para ella dentro del ambiente del espectáculo.

“No necesito que un señor cambie su versión a cada rato. Acá no somos tontos, no solamente hemos hablado con Gabriela sino con varios bailarines para que nuestro argumentos sean sólidos. No los voy a poner a todos porque no estoy para responder a cada desconocido de la farándula”, puntualizó.

¿Qué dice el informe de Magaly Medina?

‘Magaly TV: La Firme’ presentó un informe el pasado 22 de febrero, donde se revelaba el supuesto sueldo de Anthony Aranda. Asimismo, desmintieron que el bailarín sea uno de los directores de la escuela de baile Montejo.

Según la nota, Anthony cobra 100 soles por clase, y sus horarios son los lunes, miércoles y viernes. Según esto, el coreógrafo ganaría S/. 2400. Sus ingresos extras dependerías de clases extras, dependiendo de alguna competencia. En total sumaría poco más de S/. 3 mil.

Anthony Aranda la tildó de “mentirosa” a Magaly Medina

Ante esto, Anthony Aranda decidió enviar un mensaje a Magaly Medina, donde no dudó en llamarla “mentirosa” y además aclaró que el video que mostró el programa ‘Magaly TV La Firme’ está editado, ya que de acuerdo al bailarín percibe mayores ingresos de lo que indica la popular ‘Urraca’.

“¿Y ahora quién quedó como mentiroso, señora? O sea, me parece fatal que haya utilizado al señor Denis Montejo, un coreógrafo prestigioso, respetable y profesional, para editar sus videos para hacer mal. O sea, ¿yo qué le he hecho a usted, señora? No entiendo. Si usted quiere, como acostumbra, editar sus videos para hacer el mal, en beneficio de usted o en beneficio de cualquiera de sus amigos, que todo el Perú lo sabe, ya basta, señora, basta de hacer el mal, deje de mentir”, indicó Anthony Aranda.

Asimismo, indicó que él no tiene ningún problema en decir cuánto gana, es por ello que la invitó a que le pregunte directamente. “Si tiene alguna pregunta, si tiene algo que preguntarme a mí, acérquese. Dime, Antony, ¿cuánto gana? Porque la verdad estoy como loca para desprestigiarte y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te va a convenir”, acotó.