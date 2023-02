Extirpan tumor de 20 kilos y de un metro de altura del abdomen de una joven en Junín

El médico Danilo Baltazar, subespecialista en ginecología oncológica, realizó la intervención quirúrgica. (Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de sus redes sociales de una intervención médica milagrosa en la región Junín. Se trata de la operación a una paciente de 18 años a la que le extirparon un tumor gigante de 20 kilos de peso un metro de altura.

La complicada intervención, que duró varias horas, se produjo en el Instituto Regional Neoplásicas - IREN Centro. La joven mujer llegó al centro de salud especializado procedente de la localidad de Pangoa de la Selva Central, con la esperanza que le salvaran la vida.

Los médicos detallaron que el tamaño de “la tumoración cubría todo el abdomen similar a una mujer gestante de gemelos”. Luego de un proceso largo de operación, el personal de salud pudo concretar su admirable intervención.

Un tumor de 20 kilos de peso y de un metro de altura fue extirpado en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásica (IREN) Centro.

“Con éxito se extrajo la tumoración abdomino pélvica gigante con áreas quísticas y sólidas; y se envió a estudios patológicos”, refirió el médico Danilo Baltazar, subespecialista en ginecología oncológica del IREN Centro.

La intervención duró exactamente más de tres horas con la participación del equipo completo de cirugía oncológica y personal de sala de operaciones. “En los próximos días recibiremos los estudios finales para decidir si la paciente recibe quimioterapia adyuvante o va tener otro tipo de tratamiento. Este es el trabajo que realizamos en el IREN Centro”, agregó el cirujano.

Sonia Ramírez, madre de la paciente, indicó que su hija fue referida desde el Hospital de Pangoa. “Ella siempre ha sido gordita, pensábamos que era por el sobrepeso. Pero empezó a hincharse y a sentir dolor. Me siento muy contenta por el éxito de la operación y sobre todo por la cálida atención que recibimos en el IREN centro. Gracias a Dios todo salió muy bien”, dijo.

La intervención duró más de tres horas con la participación del equipo completo de cirugía oncológica.

Importante centro

De acuerdo a su página web oficial, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro, edificado en la provincia de Concepción (Junín), es en el segundo centro de tratamiento oncológico más importante del país, no solo por su infraestructura, sino también por su equipamiento y personal de amplia experiencia, capacitados en la atención del paciente oncológico. Esto último hizo posible la milagrosa operación a la joven de 18 años.

“Somos un establecimiento hospitalario de nivel 2E que atiende el tratamiento de patologías como cáncer de estómago, cérvix, mama, piel, tiroides, próstata, leucemia linfoide, pulmón, entre otros. Además, es un establecimiento de referencia intrarregional para las actividades de control del cáncer mediante la promoción de la salud, información, prevención específica, detección precoz, tratamiento y cuidados paliativos” se lee en su web.

¡Exitosa operación realizó el IREN Centro a una joven de 18 años!

Vuelve a la vida

