Tiago Nunes y su halago para Jesús Pretell: “Si tuviera que ir a una guerra, lo elegiría como soldado”

Tiago Nunes, técnico de Sporting Cristal, tuvo grandes palabras para su jugador Jesús Pretell.

Tiago Nunes llegó esta temporada a Sporting Cristal y, como era de esperarse, la propuesta del equipo ‘celeste’ cambiaría en ciertos aspectos. Uno de ellos es la dinámica y velocidad. Por ese motivo, el brasileño apostó por Jesús Pretell en la mitad de la cancha y explicó con grandes palabras la titularidad del joven futbolista.

“Yo veo un equipo de fútbol no solo por la parte técnica, yo veo la parte técnica, física, táctica y mental. El reto de un entrenador es conseguir que los jugadores tengan características complementarias. Y Pretell es un tipo de jugador que muchas veces técnicamente le falta algunas cosas, tiene potencial para evolucionar, pero defensivamente crea una estabilidad para que otros tengan más libertad para salir, jugar y equivocarse”, señaló el técnico rímense en conferencia de prensa.

“Un jugador muy rápido para las coberturas y transiciones. Si yo tuviera que ir a la guerra, yo elegiría a Pretell como soldado para estar a mi lado porque misión dada, misión que cumple. Tiene un corazón gigante, juega para el equipo, quizás no tenga el fútbol más bonito, pero aporta esa capacidad de competencia y trae tranquilidad para otros jugadores”, finalizó.

Jesús Pretell fue titular indiscutible para Tiago Nunes desde la pretemporada y sumó minutos en los partidos amistosos. Una vez que inició la Liga 1 fue ratificado en la mitad de la cancha, ganándole el puesto a Martín Távara.

Hasta el momento ha disputado los dos compromisos oficiales por el campeonato peruano contra Carlos A. Mannucci en Trujillo y Melgar en Lima, sin contar el triunfo por ‘walk over’ sobre Alianza Lima. Asimismo, arrancó y completó los 90 minutos en la derrota contra Nacional de Paraguay en el debut por la Copa Libertadores.

Foto: Sporting Cristal.

Pretell y el pedido de Nunes

Meses atrás, el jugador de Sporting Cristal reveló lo que le pide su entrenador. “Que sea más completo, que llegue más adelante, creo que lo estoy haciendo muy bien. La confianza que me está dando el ‘profe’ me hace sentir mejor, me siento más preparado”, contó en entrevista.

Se volvió protagonista

Jesús Pretell, con la llegada de Tiago Nunes, ganó protagonismo en Sporting Cristal, el que no tenía cuando Roberto Mosquera era el técnico. El peruano no lo consideraba como titular al canterano ‘celeste’ y prefería contar con Martín Távara o Jesús Castillo.

La temporada solo jugó cuatro partidos desde el arranque, estadística que alcanzaría en este inicio del 2023. Disputó 19 encuentros ingresando desde el banco de suplentes y apenas sumaba como máximo 20 minutos.

El futbolista de 23 años recuperaría esa regularidad que había conseguido cuando fue prestado a Melgar en el 2020. Ahí tenía la confianza del entrenador Carlos Bustos hasta anotó un gol frente a Alianza Lima.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tenía programado el cotejo con Deportivo Binacional por la fecha 6 del Torneo Apertura, el cual se jugaría mañana viernes 23 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, no obstante, la Federación Peruana de Fútbol lo postergó. ¿Por qué? Según su comunicado, el ‘poderoso del sur’ no dio las garantías para que se transmita el compromiso por la señal de 1190 Sports.

A raíz de eso, el próximo partido de los ‘celestes’ será la vuelta contra Nacional de Paraguay por la fase 2 de la Copa Libertadores. Este se llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Nacional de Lima, que contará con la presencia de los hinchas.