Tiago Nunes explicó ausencia de Martín Távara ante Nacional: “No podía viajar por un tema extradeportivo”

Técnico brasileño señaló que el volante no estuvo debido a temas extradeportivos.

Una de las sorpresas de Sporting Cristal en su duelo contra Nacional de Paraguay en Copa Libertadores fue la no inclusión de Martín Távara en la lista de viajeros. En este contexto, el técnico Tiago Nunes se encargó de aclarar que la ausencia del volante no se trató de un tema deportivo:

Tiago Nunes y su explicación de la derrota de Sporting Cristal ante Nacional por la Copa Libertadores El técnico de los ‘celestes’ dio la razones por las que su equipo no pudo evitar caer en su debut en el torneo internacional, y también se refirió al gol que recibió en solo 12 segundos. VER NOTA

“Su ausencia para el partido en Asunción no fue una decisión deportiva. Yo fui comunicado unos días antes que Martín no estaba disponible para viajar. Es mejor que la directiva tenga la voz para explicar acerca de este tema, pero no fue deportivo. Él estaba al 100%, entrenando, estaba bien técnica y físicamente, estaba comprometido, pero por razones extradeportivas no estuvo apto para viajar”, declaró.

Recordemos que el mediocampista de 23 años tampoco estuvo en el triunfo 1-0 sobre los arequipeños en la Liga 1. No obstante, en esa ocasión sí se trató de una disposición del entrenador brasileño:

Yoshimar Yotún fue cambiado por lesión en Sporting Cristal vs Nacional de Paraguay por Copa Libertadores El mediocampista se volvió a sentir y forzó al técnico Tiago Nunes a realizar su primera modificación en el Defensores del Chaco. VER NOTA

“Contra Melgar fue decisión técnica, porque tenemos una limitación para convocar solo 20 jugadores para cada partido, para este encuentro teníamos otras opciones. La idea era hacer un cambio en la posición de ‘6′ y si era necesario, utilizar a Jesús Castillo. Optamos por llevar tres delanteros, Brenner Marlos, Írven Ávila y Adrián Ugarriza”, indicó.

Martín Távara pidió perdón tras acusación de maltrato físico y psicológico de su expareja. (Club Sporting Cristal)

Cabe señalar que el motivo de Martín Távara para estar impedido de viajar es una investigación por la denuncia por maltrato físico y psicológico que le realizó su expareja ante el Poder Judicial. Recordemos que, cuando este caso salió a la luz, el futbolista fue separado del plantel y se perdió la última parte del torneo, incluyendo los play-off por el título.

Situación de Sporting Cristal para el partido de vuelta

Sporting Cristal jugará la revancha contra Nacional el próximo martes 28 de febrero en Lima (Sporting Cristal).

Tiago Nunes lamentó que Sporting Cristal haya llegado a su partido con Copa Libertadores con solo dos partidos oficiales, ya que dentro de su planificación estaba afrontarlas con un equipo con más rodaje oficial:

Sporting Cristal recibió gol en tan solo 12 segundos de Nacional por Copa Libertadores El extremo Roberto Martínez sorprendió a los ‘celestes’ con un cabezazo y anotó el 1-0 en el estadio Defensores del Chaco. VER NOTA

“Nosotros pensamos nuestra preparación en diciembre. Desde ese momento hasta acá, hemos disputado 10 partidos de práctica, pero yo repetí muchas veces que necesitaba conocer a los jugadores en condición de competencia oficial, donde haya presión por ganar, por obtener el resultado. Nos tocó tener problemas al iniciar la competición. Contra Nacional debimos llegar con cinco partidos oficiales, pero llegamos solo con dos”, indicó.

Por último, pidió a los hinchas ‘celestes’ que llenen el estadio el próximo martes 2 de marzo en el partido de vuelta, ya que serán cruciales para motivar al equipo a darlo vuelta: “Yo pienso que el Estadio Nacional se debe llenar con 30 o 40 mil personas para buscar revertir este resultado. No podremos hacerlo solos, necesitamos el apoyo de nuestra gente para lograr la remontada”, sentenció.