Cuál es el estado de salud de Tongo y por qué se hizo viral en las redes sociales

El delicado estado de salud de Tongo ha sido constantemente comentado por sus seguidores, quienes quieren saber en todo momento cómo se encuentra una de las figuras más virales de la comunidad peruana. Para sorpresa de más de uno, la noticia de su muerte comenzó a circular por las redes sociales, siendo compartida incluso por el periodista Fernando Díaz.

De inmediato, la familia del cantante peruano salió a desmentir dicha información, pues pese a que el artista se encuentra todavía delicado de salud, no ha muerto. Por este motivo, el comunicador tuvo que publicar un mensaje pidiéndole disculpas a los seres queridos de Abelardo Gutiérrez.

Su hija Cinthia Gutiérrez también se pronunció sobre esta información falsa, indicando que había gente que solo buscaba perturbar la tranquilidad de su familia, esto pese a que ellos se encontraban atravesando un difícil momento por la salud de su padre.

“Qué feo estar perturbando la tranquilidad de una familia que está pasando por un momento difícil, difundiendo noticias falsas”, escribió bastante indignada en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la esposa de Tongo también se pronunció mediante las redes sociales sobre las publicaciones que afirmaban la muerte del cantante, ella se mostró indignada por la información falsa que compartieron miles de peruanos pensando que realmente el cantante había muerto.

“Más seriedad, por favor, en sus publicaciones. Mi esposo Abelardo Gutierrez NO está muerto. Respeten la situación que estamos pasando”, indicó Gladys Lupinta en la página oficial de Facebook de Tongo y su grupo Imaginación.

¿Qué enfermedad tiene Tongo?

Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, padece de insuficiencia renal terminal, enfermedad que lo tiene postrado en una cama y con la asistencia diaria de doctores.

Recordemos que su grave condición se aseveró debido a la diabetes que padece desde hace varios años, por lo que constantemente es cuidado por su familia, quienes se encuentran pendientes a todos los requerimientos de los médicos.

El pasado 22 de enero, su hija Cinthia Gutiérrez señaló que su papá no ha mejorado ni empeorado desde que ingresó al hospital, por lo que lo único que les queda es seguir rezando por su pronta recuperación.

En el 2022, Tongo habló sobre la enfermedad que padece desde hace varios años, indicando que le quedaba poco tiempo de vida, pues sabía que su enfermedad era terminal y que era cuestión de tiempo para que muera; sin embargo, él quería seguir luchando.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón, que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, señaló.