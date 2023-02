Linkin Park usa versión de Tongo en importante publicación: fans estallan de emoción al reconocer su voz

Linkin Park, banda estadounidense procedente de Agoura Hills, celebró con un video su último logró, el haberse consolidado en Spotify con más de 1.000 millones de reproducciones de su tema ‘Numb’. Este récord emocionó a sus miles de fans, sobre todo a los peruanos, pues para su publicación, el grupo usó la versión de Tongo, cantante peruano que hoy en día se encuentra hospitalizado.

Ethel Pozo lamentó no haber estado en el cumpleaños de su madre Gisela Valcárcel en Miami La conductora de ‘América Hoy’ se sintió muy apenada por no haber podido acompañar a su madre en su onomástico en Estados Unidos. VER NOTA

Abelardo Gutiérrez grabó en el 2017 su propia versión de la canción ‘Numb’, de Linkin Park. Aquí escuchamos a Tongo interpretando la letra a su propio estilo. Y aunque la pronunciación carece de sentido, el tema logró miles de reproducciones.

Es justamente este tema, el que Linkin Park utilizó el 2 de febrero para su publicación, donde anuncia su buena nueva, el récord que había logrado. Ante ello, los fans que reconocieron la versión de Tongo, no dudaron en reaccionar emocionados en la red social.

Christian Domínguez no habría iniciado trámites para divorciarse de Tania Ríos, según ‘Magaly TV’ A inicios de este año, Christian Domínguez aseguró que estaba a punto de separarse legalmente de Tania Ríos, exbailarina con la que se casó en el 2002. VER NOTA

“Love the Tongo reference! Congrats y’all!”, “Me encanta. Encima, pusieron el cover de Tongo, saludos desde Perú”, “Linkin Park siempre en nuestros corazones”, “Llego hasta los mismos de Linkin Park, se pasó Tongo”, “El cameo a Tongo fue una de las mejores cosas de este vídeo XD, Los amo”. “El carismático personaje le cambió la letra de la canción muy fiel a su estilo y causó sensación en aquel momento”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en la publicación que hizo el grupo en su cuenta de Instagram.

Linkin Park usa tema de Tongo en última publicación.

Tongo se encuentra internado

Los medios de comunicación, familia, amigos y fans están pendientes de la salud de Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’, quien se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) desde diciembre del 2021.

Janet Barboza remarca que Brunella Horna “no es irrepestuosa” y pide no llamar competencia a ‘Préndete’ La conductora de América Hoy dio una entrevista a Infobae donde hizo diferencias entre Brunella Horna y Melissa Paredes. Además, contó que no habla con su novio desde hace un mes. VER NOTA

Lo último que se sabe es que ya no se encuentra internado en emergencia, sin embargo, su estado sigue siendo delicado debido a las tres enfermedades que padece, la diabetes, la insuficiencia renal y el cáncer que padece.

“Sigue estable, hasta cuándo no lo sabemos, pero está hospitalizado”, indicó un amigo cercado de Tongo a Infobae. Además, pidió seguir con las oraciones por su pronta recuperación.

Tongo mejora en su estado de salud.

Hija de Tongo: “Mi papá ha luchado bastante”

Cinthia Gutiérrez hizo un live el pasado 2 de enero a través de su cuenta de TikTok para dar detalles sobre la salud de su padre. Ante ello, la también cantante señaló que Tongo está demostrando su fortaleza en este duro momento.

“No es que está todo ok, eso es algo que todavía va a demorar porque el cuerpo va reaccionando, pero esto tiene altas y bajas. No podemos decir algo verídico porque aún no tenemos respuesta por parte de los doctores. Lo que nos queda es seguir orando y seguir pensando en positivo. Mi papá es super fuerte, ha luchado bastante, aún está con nosotros. Es algo sorprendente, las esperanzas eran muy bajas, es una persona muy fuerte”, indicó la cantante.