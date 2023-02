Visa para viajar a Canadá desde Perú: requisitos, cómo solicitar y cuánto cuesta

La visa temporal desde Perú tiene que ser solicitada a través de la plataforma del Gobierno de Canadá.

Si aún no conoces las Cataratas del Niágara, el museo Royal Ontario o la Torre Olímpica en Montreal, entonces necesitar ir a Canadá, un país ubicado en Nortemérica que cuenta con grandes atracciones que seguramente te dejarán gratamente sorprendido. Ahora, no cualquiera puede ir de pronto, sino que se necesitan cumplir con ciertos requisitos o solicitudes para conseguir la visa. Existen países que tienen facilidades y otros no tanto, entre ellos Perú.

Países que no necesitan visa canadiense para ingresar

Hay una gran cantidad de países que, gracias a diferentes acuerdos con el gobierno canadiense, no requieren de visa para ingresar a Canadá, sino que solo necesita de la Autización Electrónica de viaje eTA para Canadá (solicitud más sencilla). En los otros casos, todos deben tener obligatoriamente una visa para entrar a Canadá. Esta lista puede cambiar en el trancurso del tiempo y puede variar en número. Además, algunos países pueden salir y otros entrar, Por ejemplo:

- Europa. es el continente que más países tienen en la lista. Entre ellos están: Croacia, Francia, Polonia, Lituania, Bulgaria, Estonia, Malta, España, entre otros.

- Sudamérica: Salvo Chile, los otros nueves países de Sudamérica, entre ellos Perú, deben solicitar y obtener la visa canadiense para poder ingresar.

- Asia: salvo Japón y Corea del Sur, todos los ciudadanos del resto de los países deben solicitar y obtener con éxito la visa de Canadá.

Lista completa 2023 de países que pueden ingresar con la Autización Electrónica de viaje eTA para Canadá

Algunos ciudadanos pueden ingresar a Canadá sin al visa convencional.

En resumen, si eres ciudadano peruano, necesitars solicitar una visa para Canadá y ahora te explicaremos qué requisitos necesitas cumplir y cómo hacer para obtener este permiso, además de cuál es el costo y otros detalles.

Cómo solicitar una visa a Canadá si eres peruano

En este caso, te explicaremos sobre la vista de visitante (turismo, visita a familiar, estudios o trabajo cortos). Esta es llamada también visa de residente temporal y es un documento oficial que pegan en tu pasaporte. Este muestra que cumples con los requisitos necesarios para ingresar a Canadá.

Normalmente, la mayoría de los visitantes pueden permanecer hasta 6 meses en Canadá, aunque esto será verificado por el oficial de servicios fronterizos, quien puede permitirle permanecer por menos o más de 6 meses. Esta solicitud puede tardar un promedio de 144 días en procesar, por lo que es bueno hacerlo con tiempo. Además, tiene un costo de 100 dólares y para los peruanos ya no es necesario presentar pruebas COVID-19.

Requisitos para obtener la visa de visitante:

- Tener un documento de viaje válido, como un pasaporte

- Gozar de buena salud

- No tener condenas penales o relacionadas con la inmigración

- Convencer a un oficial de inmigración de que tiene vínculos, como un trabajo, un hogar, activos financieros o familia, que lo llevarán de regreso a su país de origen

- Convencer a un oficial de inmigración de que saldrá de Canadá al final de su visita

- Tener suficiente dinero para su estancia. Esta dependerá de cuánto tiempo se quedará y si se quedará en un hotel, con amigos o familiares.

- También es posible que necesite un examen médico y una carta de invitación de alguien que viva en Canadá.

Cómo solicitarla

Para solicitar en línea, necesita un escáner o cámara para crear copias electrónicas de sus documentos y una tarjeta de crédito o débito válida. También un usuario para que puedes verificar cómo va tu solicitud. En el siguiente enlace puedes crear tu cuenta en GCKey (plataforma de visado de Canadá) dando clic en “Únete”.

Pasos para obtener la visa de visitante:

Paso 1: Obtenga los documentos que muestran que cumple con los criterios para una visa de visitante. Para este caso: documento de identidad (Pasaporte), un formulario IMM 5476 completado (información de familiar y representante).

Necesitas crear un usuario para realizar el proceso de visado.

Paso 2: Crear una cuenta (GCKey), subir los documentos y pagar las tarifas (100 dólares).

Paso 3: Proporcione sus huellas dactilares y foto (biometría). Si su centro local de solicitud de visados no está abierto debido a COVID-19, existen medidas temporales para la biometría.

La plataforma revisará la solicitud para asegurarse de que tenga todos los documentos que necesita. Si está incompleta será devuelta, Si lo aprueban, les pedirá que envíe su pasaporte. Luega siga als instrucciones que mande la plataforma.

Para registrarse en GCKey

- Lea los Términos y condiciones de uso y haga clic en Acepto.

- Cree un nombre de usuario. Haga clic en Continuar.

- Cree una contraseña. Haga clic en Continuar.

- Cree sus preguntas y respuestas de seguridad. Haga clic en Continuar.

- Haga clic en Continuar para acceder a la página Registro completo.

- Lea los Términos y Condiciones. Haga clic en Acepto.

- Ingrese su información y siga los pasos para crear su cuenta.