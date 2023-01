Paolo Guerrero y su contundente respuesta a periodistas argentinos sobre su estado físico antes de llegar a Racing

Paolo Guerrero asegura que su estado físico no es un problema.

Este martes, Paolo Guerrero acudió al examen médico del club para convertirse en nuevo jugador de Racing de Avellaneda, que le hará un contrato especial de acuerdo a su rendimiento y presencia en los campos de juego. A su salida del establecimiento, el futbolista peruano atendió a los medios argentinos que lo esperaron desde temprano.

El ‘Depredador’ reiteró sus ganas de sumarse rápidamente a los trabajos del primer equipo y habló sobre el presente de la ‘academia’, de que dijo tener mucho conocimiento. “Feliz de estar aquí, después de haber pasado todas las pruebas, espero estar cuanto antes entrenando, poniéndome a punto y en la brevedad posible poder jugar, que es lo que más quiero”.

“No necesito preguntar mucho de Racing, he sabido todo el tiempo sobre el club, incluso estuve un tiempo en Argentina entrenando, fui al Cilindro a conocer el estadio, grabé un comercial allí, sé toda la historia de Racing, viene de ser campeón (Supercopa Internacional ante Boca Juniors). Palabras sobran, es un gran equipo”, agregó.

Elogió al entrenador de Racing, Fernando Gago

El delantero será dirigido por Fernando Gago, exfutbolista de clase mundial, que con solo 36 años conduce a su segundo equipo tras su estreno en los banquillos con Aldosivi y ya suma dos trofeos nacionales como entrenador. El goleador histórico de la selección peruana solo tuvo palabras nobles hacía ‘Pintita’ y destacó su labor en Racing.

“Tienen a Fernando que por lo que he visto del partido con Boca le gusta ser intenso, presionar arriba, creo que eso motiva a cualquier jugador y mas a mí que me gusta esa intensidad. Es un equipo ganador, que viene jugando en un muy buen nivel y espero aportar mucho al equipo”, declaró.

Te puede interesar: Paolo Guerrero pasó exámenes médicos para convertirse en nuevo refuerzo de Racing Club

Paolo Guerrero habló de su estado físico

Las pruebas médicas eran el detalle que restaba para que Paolo Guerrero se convierta en fichaje del cuadro de Avellaneda y al ser consultado por su estado físico, el atacante de 39 años dijo que ello no era un problema.

“Mi último partido fue en octubre porque el Brasileirao acabo en noviembre por el Mundial. Paré de entrenar pues todos salieron de vacaciones e infelizmente Perú no estuvo en Qatar. Me queda ponerme a punto para jugar, eso no es un problema”, detalló.

El delantero nacional habló con la prensa sobre inminente llegada al cuadro argentino. (Video: ESPN).

Guerrero competirá por la titularidad

El canterano del Bayern Munich tendrá como competencia por un lugar en el once titular a los delanteros argentinos Maximiliano Romero, Gabriel Hauche y Nicolás Reniero, y el peruano sabe que deberá luchar por entrar en la consideración de Fernando Gago.

“Como lo hablé con Fernando, el puesto se gana en los entrenamientos, yo voy a trabajar y finalmente quien decide eso es el técnico y con la elección que el tome se tiene que respetar. Es el comandante de todo esto”, afirmó.

Te puede interesar: Paolo Guerrero llega a Racing con el valor más bajo de toda su carrera: ¿En cuánto está tasado el delantero?

Paolo no descarta volver a la selección

Por último, Guerrero no descartó retornar a la selección peruana, pero reconoce que lo primero que debe hacer es ponerse en óptimas condiciones físicas y rendir en Racing, algo que considera lo llevará a ser tomado en cuenta por Juan Reynoso.

“El desafío que hay es jugar, dar lo mejor de mí y la convocatoria a la selección se va a dar sola. Eso es depende de cómo te va en tu equipo”, finalizó.

El último partido que disputó con la ‘blanquirroja’ fue ante Chile el 7 de octubre en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Qatar 2022. El cotejo acabó 2-0 a favor de Perú y Paolo fue titular, jugando 62 minutos.

Paolo Guerrero afrontó su último partido con la selección peruana el 7 de octubre del 2021 ante Chile. (Reuters)

SEGUIR LEYENDO: