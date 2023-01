Ricardo Gareca cerca de convertirse en nuevo técnico de selección que estuvo en Qatar 2022

Ricardo Gareca dirigió a Perú entre 2015 y 2022 (Noushad Thekkayil).

Ricardo Gareca tiene muchas chances de dirigir nuevamente las Eliminatorias Sudamericanas, esta vez con un rival directo de la selección peruana en su búsqueda de clasificar al Mundial 2026. La selección de Ecuador sería el nuevo destino del ‘Tigre’: recibió una oferta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para reemplazar a Gustavo Alfaro, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la ‘tricolor’ tras su participación en el Mundial Qatar 2022, donde quedó eliminado en fase de grupos.

Según el diario AS de España, el entrenador argentino llegaría en compañía de Sergio Santín, quien fue su asistente técnico en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y solo falta ultimar detalles económicos para hacer oficial su contratación. Recordemos que en Perú, el ‘Flaco’ llegó a ser el segundo DT mejor pagado de Sudamérica, percibiendo un sueldo de 3 millones 700 mil dólares anuales.

El reto de Gareca en Ecuador sería diferente al que encontró en la ‘bicolor’, ya que encontrará una base de futbolistas jóvenes como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Jeremy Sarmiento y Gonzalo Plata, quienes juegan en Europa y a su corta edad ya disputaron una Copa del Mundo, mientras que en Perú tuvo que liderar un recambio generacional, encontrando a talentos en el torneo local y dejando de lado a algunos consolidados.

Te puede interesar: Ricardo Gareca señaló a Agustín Lozano como el responsable de su alejamiento de la selección peruana

La selección peruana nunca perdió con Ecuador mientras fue dirigida por Ricardo Gareca (FPF).

Selecciones donde sonó Ricardo Gareca

Durante los últimos años, Ricardo Gareca fue voceado en varias selecciones del continente. Su nombre sonó en Argentina desde la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 hasta la conquista ‘albiceleste’ en la Copa América 2021, donde se consolidó Lionel Scaloni en el cargo.

También tuvo conversaciones con Colombia, pero no llegaron a buen puerto debido a que, los ‘cafeteros’ decidieron no esperar al resultado de Perú en el repechaje y ficharon a Néstor Lorenzo: “Se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje, y estando con contrato, entonces había que esperar el repechaje. Nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque durante ese tiempo, Colombia eligió a Lorenzo”, declaró a Caracol Radio.

Otra posibilidad del ‘Tigre’ fue la de Chile, a la que nunca le cerró las puertas pese a que cuentan con Eduardo Berizzo como técnico vigente: “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Julio César Falcioni me habló muy bien de Chile por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, comentó a DirecTV Chile.

El trabajo de Ricardo Gareca en Perú despertó el interés de varias selecciones sudamericanas.

Te puede interesar: Ricardo Gareca no descartó dirigir en Chile: “Me interesa por la tranquilidad y seriedad”

El último rumor surgió en Uruguay, donde se cuestionó la continuidad de Diego Alonso tras la temprana eliminación del Mundial Qatar 2022. No obstante, Gareca optó por ser cauto: “Siempre fui respetuoso con los procesos, en este caso con el de Alonso. No sé qué decisión puede llegar a haber sobre su continuidad, por lo que no puedo dar una respuesta concreta”, señaló a Radio Sport 890.

Recordemos que, Ricardo Gareca admitió que el responsable de su salida de la selección peruana fue Agustín Lozano: “No me arrepiento de haberme ido. No tenía puntos en común con la presidencia actual. Eran diferencias muy significativas”, dijo a Radio Super Mitre.

SEGUIR LEYENDO: