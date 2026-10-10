Los expertos en psicología coinciden: un perro puede aportar compañía, rutina y beneficios para la salud mental en momentos de soledad

Cuidar un perro supone atender horarios de alimentación, higiene, juego y paseos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La convivencia con un perro puede aportar compañía, actividad física y una rutina de cuidado, tres elementos que distintas investigaciones vinculan con el bienestar emocional y una menor sensación de soledad. Los resultados no indican que esto sustituya un tratamiento psicológico, pero sí describen beneficios potenciales del vínculo cotidiano entre personas y animales de compañía.

En una revisión publicada en Psychology Today, la investigadora y autora Diane Dreher reunió estudios sobre los efectos físicos y emocionales asociados a la relación con perros. La evidencia incluye trabajos sobre ansiedad, depresión, estrés, apego infantil, adultos mayores y terapias asistidas con animales.

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Los paseos regulares del animal facilitan el orden de la rutina diaria y fomentan la interacción social en espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los paseos y las rutinas pueden aportar estructura a la vida diaria

Cuidar un perro supone atender horarios de alimentación, higiene, juego y paseos. Esa secuencia de tareas puede ordenar el día y favorecer que las personas salgan de casa con frecuencia. La actividad física vinculada a los paseos es uno de los factores que la literatura asocia con efectos positivos sobre el estado de ánimo.

Además, los recorridos con el animal pueden facilitar contactos breves con otras personas en plazas, veredas o parques. Para quienes viven solos, la presencia regular de un animal puede reducir la percepción de aislamiento y ofrecer una razón concreta para sostener hábitos cotidianos.

Los estudios científicos asocian la interacción positiva con perros con variaciones en los niveles de cortisol y oxitocina en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión, los tutores suelen declarar mayor compañía, propósito y estructura. En el caso de los adultos mayores, esos factores adquieren relevancia cuando existen menos oportunidades de interacción social o una red de apoyo limitada. El animal no elimina las causas de la soledad, pero puede modificar la experiencia diaria de quien la atraviesa.

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Varios estudios relacionan el vínculo con una menor respuesta al estrés

Entre los trabajos citados aparece una revisión de Andrea Beetz, Kerstin Uvnäs-Moberg, Henri Julius y Kurt Kotrschal, publicada en 2012, sobre los posibles efectos de las interacciones entre humanos y animales. Los autores analizaron mecanismos biológicos que podrían explicar por qué el contacto afectivo con un animal se relaciona con una mayor sensación de calma en algunas personas.

Los animales pueden actuar como figuras de apego que ayudan a niños y adolescentes a regular sus emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dreher también refiere investigaciones que asocian la tenencia de perros y los intercambios positivos con ellos con niveles más bajos de cortisol, hormona que participa en la respuesta del organismo al estrés. Otros estudios observan variaciones en oxitocina, sustancia relacionada con los vínculos sociales y la confianza, después del contacto visual o físico entre perros y sus cuidadores.

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Los expertos aclaran que estos datos deben interpretarse con cautela. Una asociación entre convivir con un perro y determinados indicadores de bienestar no prueba que el animal sea la causa única de esos cambios. La salud mental depende, entre otras cuestiones, de las condiciones materiales, la salud física, los vínculos personales y el acceso a atención profesional.

El apego con un animal puede ser relevante durante la infancia

Los perros de servicio para personas con trastorno por estrés postraumático están capacitados para reaccionar ante señales de angustia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros pueden ocupar un lugar significativo para niños y adolescentes, especialmente como fuente de cercanía y consuelo. La revisión cita investigaciones de Lolo Jacques Mayer y Claude-Hélène Mayer y de Denise Silcox sobre el papel que los animales pueden tener como figuras de apego.

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En ese marco, un perro puede ofrecer una interacción previsible y libre de juicios. Para un niño, cuidar, jugar o simplemente permanecer junto a su perro puede convertirse en una forma de regular emociones después de una situación estresante. Este vínculo no reemplaza el acompañamiento de adultos responsables ni la intervención clínica cuando hace falta, aunque puede integrarse a una red de contención más amplia.

El artículo también menciona a los perros de servicio para personas con trastorno por estrés postraumático. Estudios citados por la autora describen que estos animales pueden responder a cambios de conducta o señales de angustia de sus cuidadores y brindar apoyo en momentos de ansiedad. Su entrenamiento y su función difieren de la de un animal de compañía.

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Las intervenciones asistidas con perros se usan en distintos ámbitos clínicos

Los programas de terapia asistida con perros en contextos clínicos buscan reducir el estrés y la sensación de aislamiento durante la internación hospitalaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de perros entrenados se incorporó a algunos consultorios, hospitales y programas de acompañamiento. Según las investigaciones recogidas por Dreher, un animal amigable en un espacio terapéutico puede ayudar a que ciertos pacientes se sientan más cómodos.

En contextos hospitalarios, los programas de perros de terapia buscan disminuir el estrés y la sensación de aislamiento durante una internación. Los resultados pueden variar según la edad, el diagnóstico, el entorno y la disposición de cada paciente. Por ese motivo, estas intervenciones requieren protocolos, personal capacitado y medidas de higiene y seguridad.

Un estudio de Danielle Brooks y colaboradores, publicado en 2018, examinó el papel de los animales de compañía para personas con problemas de salud mental. Los participantes describieron a sus perros como un apoyo para manejar síntomas, mantener rutinas y sentirse acompañados. El trabajo se basó en experiencias reportadas por los participantes, por lo que no permite atribuir por sí solo un efecto clínico directo.

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Adoptar exige evaluar el bienestar de la persona y del animal

Una investigación de Danielle Brooks en 2018 indicó que los pacientes consideran a sus perros como un pilar para el manejo de síntomas de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de incorporar un perro ante un período de tristeza o soledad requiere una evaluación responsable. El cuidado incluye tiempo, recursos económicos, atención veterinaria, alimentación, paseos y un entorno adecuado. También implica considerar la edad, el temperamento y las necesidades del animal, además de los cambios que podrían producirse en la vida de su cuidador.

La adopción requiere una evaluación responsable y no sustituye el tratamiento psicológico especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un perro puede complementar estrategias de bienestar, pero no reemplaza la psicoterapia, la medicación indicada ni la consulta con profesionales de salud mental. Ante síntomas persistentes de ansiedad, depresión, aislamiento o angustia, es importante buscar orientación especializada.

El vínculo entre personas y perros sigue siendo un campo de investigación activo. Los estudios disponibles señalan beneficios posibles y aportan elementos para comprender por qué la compañía animal puede resultar valiosa, siempre dentro de un cuidado sostenido y acorde a las necesidades de ambas partes.

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