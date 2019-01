¿Qué se siente ser la host digital de La Voz Argentina?

Estoy supercontenta. Es todo un desafío porque es el primer programa que apostó por una producción digital y que me hayan convocado a mí para eso es maravilloso. La verdad es que me recibieron con muchísimo cariño y estoy aprendiendo un montón al estar rodeada de talentosos como Axel, La Sole, Tini, Ricky Montaner y Marley. Además, estar en Telefe es una gran oportunidad para mí, me acerca a otro tipo de público.