La gente me conoció a través de las redes sociales. Yo sé que soy mucho más que eso porque me formé y estudié mucho para llegar acá. Pero las redes, en especial Instagram, me ayudaron muchísimo. En mi caso, si tengo seguidores, fue porque un día decidí que quería mostrarme y los primeros meses no hubo día donde no subía videos. Veía qué les gustaba y qué no. Fue como un trabajo. Hoy tus perfiles son una pantalla casi como un currículum. Hay muchos productores que están viendo redes sociales y, por eso, tenés que tener tu perfil actualizado.