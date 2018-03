¿El mundo del vino es elitista?

Con tanta ceremonia, prueba de vino y testeo creo que por mucho tiempo ese hermetismo dio miedo, pero ya no. He tenido mujeres en El buen beber, señoras que me decían "Yo no sé nada" y yo les respondía, Vos votá y elegí el que más te guste". El vino que más te agrade siempre va a ser el mejor. Además, yo siempre destaco del vino sus circunstancias (por eso en mis guías no pongo puntuación). No es lo mismo este vino acá en una tarde agradable y relajada de verano que este mismo vino si se calienta y justo te cae un pesado a hablar. No es lo mismo.