–DV: Un fermento natural que está cargado de levaduras y bacterias presentes en el aire, en la harina y en nuestras manos. Esa combinación la hace más sabrosa, aromática, nutritiva y liviana. Usamos masa fermentada naturalmente. Así que esta pizza que vos pedís hoy comienza su preparado cuatro días antes. Fermentamos tres días, se pliega la masa, se forman los bollos y se hornea, ¡no es ningún fast food! Quisimos que las personas volvieran a digerir el alimento, que no sea goma, que no esté mal cocido ni sobrecargado de ingredientes que no tiene por qué tener. Pensamos que debemos romper con algunos paradigmas –muchos, sociales–, por ejemplo, la sensación de saciedad.