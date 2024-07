Sin oposición no hay democracia

El Congreso suma temas para que el Ejecutivo dé respuestas, pero hasta ahora no las dio (Foto: Celeste Salguero/Comunicación Senado)

Argentina nunca deja de sorprender. Aumentan los insultos y agresiones de parte del Gobierno y su séquito en redes, a la vez que las industrias, los comercios y el consumo se precipitan hacia lo negativo. Crece lo vulgar, se degradan las instituciones. Pregunto: ¿qué hacen mientras tanto las oposiciones? ¿Cuándo despertarán? ¿Se habrán derretido? La sociedad, según un informe de la Consultora Zuban Córdoba, estaría dispuesta a acompañar un proyecto distinto al oficial. Según Gustavo Córdoba, el 49% de los argentinos está a favor de una alianza para frenar a la extrema derecha y ponerle límites al gobierno de Milei. El 42% está en desacuerdo. Sería un formato inverso al del año pasado, cuando todo el antiperonismo se unió para ganarle a Massa en el ballotage.

Señala Córdoba que “en el laboratorio de la opinión pública se puede plantear esto. En lo operativo para hacerlo realidad, pueden surgir impedimentos, torpezas, egos de alguna dirigencia que no esté a la altura”. Y remata diciendo que “las figuras conocidas de la política debieran ser garantes, y facilitadoras de nueva dirigencia”.

El economista Gerardo Della Paolera se sorprende: “Los argentinos somos campeones del mundo en impuestos distorsivos. El cepo en cualquier país no dura más que 45/60 días”. En cuanto al rumbo económico, “lo que hay que hacer es lo contrario de lo que plantea el ministro Luis Caputo -pagar con dólares los impuestos-, hay que incentivar el ahorro. Seguimos con un plan financiero, no hay un plan económico. No veo medidas compactas, de equilibrio general. Hay una mezcla de shock con gradualismo, alterando la rentabilidad del sector que está manteniendo a la Argentina: la pampa gringa. Y eso es muy peligroso. No habrá ninguna inversión adicional”.

Ricardo Diab (CAME) lo resume así: “En los primeros seis meses de este año, la caída es contundente: -18%. Hay rubros que cayeron 35/40% en el volumen de ventas. No hay probabilidad de mejorar. Síntesis: consumo deprimido, precios contenidos por falta de consumo”.

Infobae consultó al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simeoni, sobre la liquidación de divisas del agro: “El informe de nuestra institución da una proyección en dólares para todo el año 2024 de U$S 26.882 millones: es un 51% por sobre el 2023 (U$S 17.833 millones), pero es un 11% por detrás del promedio de los últimos 3 años (U$S 30.372 millones)”.

En lo industrial, según FIEL, el primer semestre 2024 versus el mismo período 2023 da un -12.1%. Federación Industrial de Santa Fe: mayo 2024-mayo 2023, una caída del 9.5%. Un dato no menor: la producción de acero en Santa Fe, entre mayo 2023 y mayo 2024, disminuyó un 39.5%. En los primeros cinco meses del 2024, el descenso fue del 47%.

Ante este derrumbe catastrófico que acarrea más despidos, empleos precarios, más familias en las calles, es decir más pobreza, ¿no debiera la oposición plantear, a través de sus bloques legislativos, un proyecto productivo?

El Congreso suma temas para que el Ejecutivo dé respuestas. Hasta ahora no las dio. A saber: el traslado al exterior de las reservas en oro del BCRA; la presencia escandalosa de diputados de LLA visitando a represores detenidos y juzgados por crímenes de lesa humanidad, reabriendo un debate que la sociedad ya había dado y saldado, y la Justicia dictaminado; se suman ahora los $ 100 mil millones para gastos reservados destinados a la SIDE, quintuplicando los montos que tenía asignados.

El senador Pablo Blanco, de la UCR, presentó un pedido de informe y el diputado Germán Martínez hizo lo propio desde el bloque UxP. Si la economía no le da un respiro a este gobierno, la opinión pública esperanzada en él se va a volver en su contra. Así como Milei fue una válvula de escape a la frustración de gran parte de la sociedad ante la política tradicional, itero mi pregunta: ¿Qué está esperando la política para ser hoy una válvula de escape del contexto actual con una sociedad en situación compleja y sin representación?

El PRO, que es un aliado del gobierno, tendrá su acto de lanzamiento conducido por Mauricio Macri el 1 de agosto. Ya están confirmadas las presencias de 500 dirigentes de todo el país. Hablarán gobernadores, autoridades y el cierre estará a cargo del ex presidente. En esa oportunidad se apoyará la gestión económica con expresos cuestionamientos (light) a la gestión y pedirá al gobierno y al presidente de la Cámara de Diputados agilizar el tratamiento de 15 proyectos históricamente impulsados por el PRO, solicitados por nota el 16 de julio del corriente año, donde figuran entre otros: baja de la edad de imputabilidad, reforma electoral, agencia de seguridad antinarcotráfico, modernización laboral, hidrógeno verde/metano, ludopatía, sociedades anónimas deportivas, eliminación de registros automotores, registro de reincidencias y reiterancias-legítima defensa; extinción de dominio.

Política en Santa Fe

El gobierno de Maximiliano Pullaro ha puesto el acelerador sobre la transformación de la Caja de Jubilaciones, buscando equilibrarla. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, le dice a Infobae: “Hay legitimación del tema. La Comisión creada al respecto viene escuchando a todas las voces y la coincidencia es que así no tiene futuro porque perdió sustentabilidad. Es probable que a mediados de agosto el Poder Ejecutivo, una vez recibido el informe de la Comisión, envíe el proyecto al legislativo, y estoy convencido de que en septiembre tendremos ley. Este proyecto viene siendo debatido desde hace mucho”.

Su par en Economía, Pablo Olivares, da cuenta a Infobae sobre el acuerdo firmado entre Nación y provincia sobre obras, donde el Estado nacional le transfiere a Santa Fe tramos de rutas nacionales para una eventual concesión de las mismas. Se trabajaría sobre una PPP. Esto tiene que ver con el mejoramiento del plan logístico portuario del complejo agroindustrial más importante del mundo.

El miércoles, en ese mismo complejo agroindustrial, en San Lorenzo, en una asamblea histórica donde convergieron sindicatos aceiteros, antes antagónicos, resolvieron trabajar en conjunto ante lo que califican como “un genocidio para la clase trabajadora”. El secretario general de la Federación, Daniel Yofra, sostuvo que “las políticas del gobierno de Milei son peores que las del 90: “Aquellas eran de hecho y algunas pudimos revertir, pero hoy están legitimadas por el voto del Congreso de la Nación”.