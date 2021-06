Monotributo: el tope para pertenecer al régimen debería ser $14 millones

La fachada de la AFIP (Foto: AFIP)

El régimen del Monotributo se creó en 1998 y el tope para pertenecer al régimen simplificado era de $144.000 que equivalía a 144.000 dólares. Todo cambio que se le quiera hacer al sistema para ponerle el título de “progresivo”, “alivio fiscal” o “mejora en el tránsito” al régimen general solo puede ser creíble si se se lo actualiza por inflación y evolución del tipo de cambio, es decir un mix de ambas variables en los últimos 23 años. Todo el resto es un parche tras otro parche.

Hoy el tope del Monotributo que se va “manoseando” en forma arbitraria y con cambios de ley en ley debería ser ajustado a los valores reales de 1998 en no menos de $14 millones. Sin embargo, se está por intentar votar un proyecto de ley que dejaría a la máxima categoría del régimen simplificado en $3,7 millones, ni más ni menos que unos $10,3 millones de diferencia a los que los comió la inflación y la devaluación del peso en estos años. Muchos años sin ajustes de escalas y topes y unos pocos con ajustes, pero por debajo de la inflación real.

El objetivo de los últimos gobiernos no fue darle “progresividad” al régimen porque sino hubiesen ajustado las escalas y topes como corresponde. El objetivo fue retrasar las variables para que más contribuyentes ingresen al régimen general. Es decir, que sean más los que pagan más e intolerables impuestos.

Por su parte, ni diputados ni senadores estudian ni conocen la casuística regional exitosa en el régimen simplificado a los efectos de proponer una solución prometedora a futuro sin pasar por el plan “parche”. En Brasil el régimen simplificado tiene un tope de hasta USD 935.419. Recién en la última escala el contribuyente paga 30% de Ganancias. En Uruguay es hasta USD 500.000 con alícuota impositiva que va del 3,3% al 12% de la facturación del contribuyente por escalas.

Venimos de un proyecto de ley de modificación del Monotributo que nació de la omisión o no inclusión con conocimiento del nuevo ajuste de movilidad jubilatoria asociado al régimen simplificado para su actualización en 2021. En la nueva ley de movilidad no se incluyó el mismo mecanismo de ajuste para el Monotributo. Lo cual demuestra la falta de consideración y respeto a las personas que están trabajando día y noche detrás de este sistema impositivo.

Cuando había que solucionarlo se demoró seis meses entre proyecto de ley sin soluciones profundas, sanción y reglamentación. Cuando lo terminaron de efectuar lo hicieron mal. Ahora van por otro error. ¿Por qué se ata el ajuste del Monotributo a la fórmula del ajuste previsional? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es su relación? Los que facturan como mínimo ajustan por inflación no por lo que recibe un jubilado o pensionado que encima está siendo por debajo de esta variable en términos reales.

El nuevo proyecto de ley busca atar la posibilidad del alivio fiscal si los bienes que el contribuyente posee en el país y del exterior no superen los $6,5 millones. No parecería ser una fortuna alguien que posee bienes por 41.666 dólares. Y si así lo fuese como hoy le pasa a miles de personas, puede tener ese patrimonio y haber caído en desgraciada en el medio pandemia. Por lo cual se lo juzga por su situación patrimonial pasada, pero no por su situación económica presente. Por su parte, si un monotritusta se excedió hasta un 25% de su facturación anual podrá seguir siendo Monotributista de acuerdo a la Ley 27618 abonando un pago adicional establecido en la misma siempre y cuando no supere el nivel de ingresos brutos y bienes en el país y en el exterior señalados arriba.

Tampoco el nuevo proyecto de ley de Monotributo proyecta eliminar la condena tributaria que implica pasarse al régimen general de responsable inscripto y no poder volver al régimen del Monotributo por 3 años.

De sancionarse una ley lo deberán hacer rápido si quieren que en julio los 4.077.000 monotributistas se puedan recategorizar con las nuevas tablas. La última vez se demoraron 5 meses en hacerlo y encima lo hicieron con una reforma del régimen “parche” para cambiarlo con otra similar. Hay urgencias políticas para hacerlo rápido. Hay deficiencias técnicas para hacerlo como se pueda y salga. Hay incomprensiones públicas para entender lo que le pasa al privado y lo que necesita la microeconomía de estos contribuyentes para poder progresar y crecer en nuestro país.

Mi abuela me decía “despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas”.

