La conmovedora historia de una joven que documentó en Instagram su lucha contra un tumor

Cecilia Scala

En mayo de 2017, Cecilia, de 32 años, tuvo una convulsión mientras estaba sola en su departamento de Microcentro. A la madrugada siguiente, en el Hospital le encontraron una mancha del lado izquierdo (zona motriz) del cerebro. Ese fue el inicio de unos años muy ajetreados que vinieron después. La convulsión había sido uno de los últimos síntomas en manifestarse y dio como resultado una leve parálisis del lado derecho de la cara. Días atrás, tenía mucho dolor de cabeza y cansancio. “No tenia bien la vista, de repente las imágenes se volvían RGB (rojo, verde y azul) por una milésima de segundo”, relataba en su cuenta de Instagram @elxanto, donde documentó desde el primer día su tratamiento y recuperación de las secuelas de un tumor cerebral “raro” y bajo el lema “el arte sana”.

Todas las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram @elxanto

Durante los días de la internación se la pasaba viendo los canales de noticias, y hablaba con los profesores de la escuela de periodismo. Había comenzado tan solo dos semanas atrás a cursar su último año. Ellos, por su parte, le deseaban una pronta recuperación y ella “no entendía por qué”. Días más tarde, llegó el jefe de departamento de neurociencia quien llamó “huevito de pez” al tumor y ese mismo día, luego de unas explicaciones médicas Cecilia comenzó a entender lo que estaba pasando.

Recién en febrero de 2019, terminaron de salir de su cuerpo los residuos de la quimio y los rayos. Aun así continuó bajo estricto control y remarcando que no estaba dada de alta. En mayo de ese año se llevó a cabo la muestra “Resiliencia”, en el Hospital Alemán. Cecilia junto a otros pacientes oncológicos de la institución exhibieron aquellas producciones artísticas que realizaron durante el transcurso de la enfermedad, las cuales colaboraron mejorando su calidad de vida.

Sacaba fotos para documentar todo el proceso y su lucha

La muestra fue bautizada como “El xanto de los astros”, como un juego de palabras debido a que el nombre del tumor es “xantoastrocitoma”. En ese momento se encontraba en la etapa de rehabilitación en Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.

“Sacaba fotos cuando venían las enfermeras a mi habitación, cuando me colocaban la máscara para hacerme los rayos, a mi oncóloga, a la sala de pacientes. Todavía no caigo, no puedo explicar con palabras todo lo que se terminó generando porque es tan grande que me sobrepasó”, decía, junto a sus fotografías las cuales eran contempladas con la misma emoción por los presentes.

Durante los días de la internación se la pasaba viendo los canales de noticias

En mayo del 2020, al año de la muestra, publicó un video: “Fue un sueño que pude cumplir”. “Gracias por querer compartir sus experiencias conmigo, pedir ayuda o simplemente dar gracias. Lo hago con amor para que las personas no se sientan solas”, publicaba en uno de sus posteos.

Meses más tarde, en uno de los controles y en un año muy difícil por la situación pandémica, el tumor volvió a aparecer y su lucha no bastó para sobreponerse a la enfermedad. Ya no quedaban fuerzas para batallar, documentar y escribir. Este sábado 9 de enero de 2021, nos dejó.

Ce, gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por enseñarnos que el arte sana el alma. Tu amor, tu resiliencia, compromiso y pasión, quedarán grabados en la memoria de tus papás Dorita y Carlos, tu familia, amigos, compañeros y profesores. Te queremos mucho.

