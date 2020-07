Ganar una elección no otorga luz verde para llevarse por delante a las minorías, ni al Poder Judicial, ni mucho menos a la Constitución Nacional. En los cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio se cometieron errores que no permitieron solucionar los grandes problemas económicos de Argentina (como tampoco pudo el kirchnerismo en 12 años ni el peronismo en décadas), y por supuesto que hay una autocrítica sobre ellos, pero también hubo varios avances en materia democrática, institucional y de inserción internacional que desafortunadamente los estamos perdiendo por avasallar sin escuchar otras opiniones y no mantener aquello que se hizo bien.