La caída en términos interanuales fue de 26.4%, es decir que más de un cuarto de la economía no funcionó. Ni en la crisis 2001/2 se registró un mes tan malo. Claramente este shock es diferente a todas las crisis previas. En abril cayeron los 15 sectores que releva el INDEC y sólo dos de ellos no cayeron a una tasa de dos dígitos: la intermediación financiera y los servicios públicos. Paradójicamente uno de los grandes perdedores fue el sector salud que cayó 32.6% contra abril 2019. En tiempos normales la salud y la educación son los más estables, los únicos en donde los economistas siempre acertamos. En hoteles y restaurantes la caída superó el 85%. No hay ningún antecedente en la serie que empezó en el 2004 que el 100% de los sectores caigan.