No hacen zoom con tareas escolares. No preguntan qué serie ver. No miran las películas que no quieren mirar. No ruegan para que su marido no se levante hasta que terminen el trabajo. No se acuestan con quien no quieren despertarse todas las mañanas. No apagan el velador aunque quieran seguir leyendo porque están confinadas a la oscuridad de su cama. No dejan de comprar la etiquetadora de frasquitos o las pantuflas violetas porque es un gasto ridículo para las finanzas familiares porque la CEO es solo ella. No limpian más platos de los que ella come o de los que quiere cuidar. No mira a su novio como en una riña de gallos con el pico abierto y expectante para defenderse o dar pelea. No está rogando que llegue la hora de irse al super porque abajo del tapaboca se respira mejor que en una casa donde se corta el aire.