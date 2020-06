No hay caso: el albertismo no despunta, no cuaja. El Jefe de Estado aparece como cediendo ante presiones cada día más potentes. La declarada impronta presidencial resulta sofocada por un ideario cristinista que lo conmina a decisiones que contradicen la moderación con la que se pretende travestir al gestión. Si el efectivamente Alberto Fernández quería construir desde el consenso, es evidente que no lo están dejando. Los hilos de CFK se hacen visibles. Una espesa telaraña avanza sobre la estructura institucional.