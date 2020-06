La FED hará su parte y no absorberá el sobrante monetario. El único escenario mundial compatible con este comportamiento es un debilitamiento del dólar y un fuerte aumento de los activos no financieros del resto del mundo . Como en la crisis subprime, el desequilibrio será superado con un incremento de la demanda de dólares en lugar de una disminución de su oferta. Hay que recordar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario pero su ocurrencia depende de la falta de relación entre la oferta y la demanda de liquidez y no solamente de la variación de la primera .