Algunos lo llaman solidaridad digital y otros, más duros, le dicen activismo vago. Es cuando la gente actúa por actuar, para no ser menos que el otro, para estar en un listado de gente, para definirse, etc. pero sin tomar conciencia real de las complejidades que representa el problema. El feminismo, el hambre, la discriminación racial, una enfermedad o una pandemia, un atentado terrorista, una dictadura, son fenómenos muy complejos que requieren un altísimo nivel de profundidad para entender su dimensión y sus posibles consecuencias. Por eso no deben ser trivializados ni bastardeados. Además requieren cierto compromiso real y concreto (es decir de tiempo físico) y por una cuestión obvia (el día tiene 24 horas) es imposible adherir, estudiar a fondo y militar en múltiples causas a la vez. En las redes, miles de usuarios son volátiles; hoy están contra el racismo, mañana se solidarizan por la matanza de ballenas y pasado adhieren a las víctimas de un atentado en los EEUU (pero no lo harán con otras víctimas de otros atentados similares) y así en un infinito tan agotador como irritante.