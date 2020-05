Quien tiene el maravilloso privilegio de ser padre no puede no recordar aquella hermosa canción de Hugo Midón y Carlos Gianni que seguramente sus hijos han cantado en el jardín de infantes, cuando eran muy pequeños: “Miramos la misma luna. Buscamos el mismo amor. Tenemos la misma risa. Sufrimos la misma tos. Nos dan las mismas vacunas. Por el mismo sarampión (…) Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo (…) Pisamos la misma tierra. Tenemos el mismo sol. Pinchamos la misma papa con el mismo tenedor. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo”.