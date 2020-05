No es aceptable ni siquiera considerar tener más casos de coronavirus como parte de la planificación. La inmunidad de rebaño, agitada por los sectores que quieren terminar con las medidas de cuidado, no existe como alternativa y el costo sería miles de muertes. El riesgo en esta etapa no es el colapso del sistema de salud, porque la provincia de Buenos Aires ha fortalecido su estructura sanitaria en niveles históricos en pocos meses y puede soportar que los casos se quintupliquen. Pero se perdería la clave del éxito de las medidas que tomó el gobernador Axel Kicillof hasta ahora: tener la capacidad de controlar, aislar y mitigar los focos de coronavirus con gran eficacia. Eso sólo es posible con pocos y lentos procesos de contagios, con la curva achatada. Si los casos crecen, esta posibilidad de contención se limitaría notablemente.