La Justicia es dar a cada uno lo suyo. Es castigar con la ley en la mano, la que no usaron los genocidas. Es decirle no a la venganza, que carcome por dentro y destruye sin permitir sanar. Es la que, como sostuvo Simon Wiesenthal, nos instruye que el perdón solo lo pueden otorgar las víctimas, y ellas no están para darlo.