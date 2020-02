Para el análisis de las medidas del Gobierno, no es relevante si se apoya la idea de que las fuerzas del mercado de por sí resuelven los problemas económicos y sociales, o se acepta sin retaceos un artículo de Francis M. Bator titulado “La Anatomía del Fracaso del Mercado” (The Anatomy of Market Failure), que detallaba las razones por las cuales esa creencia no siempre responde a la realidad. Aunque ese artículo conserva su vigencia aun hoy, la contracara de esa falencia del mercado es el fracaso de la mayoría de los intentos regulatorios.