En cuanto a la política doméstica, las declaraciones de Mauricio Macri causaron, cuanto menos, sorpresa a propios y extraños. El ex Presidente reconoce no haber logrado eficacia en las políticas que implementó y realiza un mea culpa inconsciente, dado que, desde la conciencia responsabiliza a otros de los errores de su gestión. Sus dichos no sorprendieron al radicalismo. Un encumbrado dirigente de la UCR me decía: “Siempre fue una relación difícil con la UCR, disimulada en su momento por la responsabilidad común de gobernar. Pero somos muy distintos. Y eso se reflejará en los próximos pasos de Juntos por el Cambio”. Lo consulté sobre si se ponía en riesgo la unidad, ante lo cual me contestó: “No, pero sí habrá fuertes pujas por liderar el espacio”. Lo que más sorprendió a esta cronista fue la sentencia con que me despidió: “Si Macri lo quiere protagonizar sufrirá un gran desgaste”. Este dirigente armador de Cambiemos parece invitar al ex Presidente a mantenerse prescindente del actual momento.