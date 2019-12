Claro que hay formas de resolver esta cuestión: la primera es con el consenso de que el diagrama del mapa judicial debe ser una política de Estado que responda a las necesidades de los justiciables en pleno siglo XXI: conectividad y territorialidad pensadas para incluir y no para dejar a miles de personas afuera del sistema. Será tarea de todos los poderes del Estado repensar qué es lo que queremos para nuestra justicia federal; y del Legislador, en particular, que deberá actuar con celeridad y en la convicción de que no hay vergüenza más grande para un país que la de no poder ser justo con sus compatriotas.