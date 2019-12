La desigualdad y la pobreza explican la presencia de la multitud en las calles de Buenos Aires, San Pablo, Quito, Bogotá, Santiago o Valparaíso en Chile, Cochabamba y La Paz en Bolivia. Y ese nuevo sujeto no se pierde en la madeja de debates que dividen en forma transversal a nuestras sociedades: izquierda o derecha, la cuestión de género, aborto sí aborto no, marihuana libre o guerra a las drogas. Un cura me dijo: “No les interesa, a los pobres les preocupa que van a poner esta noche en la cacerola”.