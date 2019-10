Previo a esta etapa, casi no había debates en Argentina. En general eran programas políticos de TV los que trataban de hacerlo. Recordado fue el intento de debate en la elección Menem-Angeloz en 1989, cuando el radical se presentó y favorito nunca llegó, confirmando la teoría que sostienen algunos acerca de que el va adelante en las encuestas prefiere no debatir. En la elección De la Rúa-Duhalde hubo un intento que no prosperó en las negociaciones por una razón similar. Algunos de los que estábamos en la organización de la campaña creíamos que, aun arriba en las encuestas, a De la Rúa le convenía debatir para intentar agrandar la diferencia y fortalecer la campaña en la provincia de Buenos Aires. Yo ocupaba un rol técnico en esa campaña y los técnicos llevan adelante lo que marca la política. Sin embargo, no hubo acuerdo y no hubo debate y en la elección nacional ganó De la Rúa, pero en la provincia se impuso el PJ.