Lo viejo aparece agotado y lo nuevo no supera el espacio de la promesa. Hasta hubo cambio de partidos, de estructuras que deambularon en busca de su mejor ubicación, no en torno a las ideas, sino a los logros. Los políticos no debatían el futuro colectivo, sino tan solo su lugar en la lista de beneficiados. Demasiados de ellos se enriquecieron como contrapartida de la pobreza colectiva.