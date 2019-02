Una vez más tenemos que hablar del horror de la nebulosa de un embarazo no deseado que alcanza el segundo trimestre y sus consecuencias que nunca pueden ser buenas. Nuevamente estamos hablando de lo que no deberíamos hablar y nuevamente parte de la ciudadanía borró a una persona. No vieron a una niña de 11 años violada y embarazada; vieron a una mujer a la que le quieren matar su niño. No fueron a conocerla, no intentaron ponerse en su piel. Y si suena preocupante, trato de pensar que se comportaron así por cuestiones buenistas, porque la otra opción se me hace insoportable: esa que dice que sí vieron que se trataba de una nena de 11 años embarazada de su violador a la que le negaron sus derechos porque un grupo de personas no tiene nada mejor para hacer de su vida que ir por el país exigiendo que todos cumplan con su dogma. Un dogma que, por los planteos de algunos, ya es caprichoso. Total, qué les costaba veinte días más.