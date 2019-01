Ahora bien, los límites expresados en la norma constitucional no son los únicos que existen, ya que otros nacen de la misma letra de la Constitución Nacional, así las facultades del Poder Ejecutivo son limitados, y este no puede alterar el espíritu de las leyes, y asumir facultades propias del Congreso, ya que de esta forma el legislativo estaría sometido al Ejecutivo. Los DNU también tienen límites constitucionales, a saber: 1) la supremacía constitucional; 2) la forma federal del Estado; 3) el sistema representativo y republicano; 4) no puede violar o suprimir las garantías constitucionales; 5) no puede afectar el derecho de propiedad; 6) tampoco puede ejercer facultades judiciales; entre otras, además de las materias vedadas por la misma constitución en el Art. 99 inc. 3° del texto fundamental.