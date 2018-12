Por eso, presentamos el Plan Integral de Educación para Jóvenes y Adultos: una mejor oferta educativa para jóvenes y adultos que quieran terminar sus estudios primarios o secundarios. Venimos trabajando en flexibilizar los planes de estudio, en hacerlos modulares y no graduales, que se puedan reconocer los saberes previos, que tengan posibilidades de tener orientación profesional y también la posibilidad de hacerlo en distintas modalidades. Actualmente tenemos 121 sedes donde se puede cursar la terminalidad, incluso hay bachilleratos con orientación artística. Adecuamos la oferta educativa y estos años estuvimos trabajando para mejorar la posibilidad de finalizar los estudios, es decir, que el estudiante efectivamente pueda terminar su ciclo de estudio y que este no se le vuelva una carga de años y años. Porque, de hecho, lo que les pasa a muchos de los estudiantes adultos es que, por complicaciones horarias, por temas familiares, etcétera, tienen complicaciones para estudiar y si además los planes son extensos o tienen contenidos que no están alineados ni orientados a la vida cotidiana de cada uno, entonces la terminalidad pasa a ser una meta casi imposible de alcanzar. Estas escuelas que no están iniciando el primer año el año que viene —y quiero resaltar esto para que no haya confusión: todos/as los/as estudiantes que estén cursando ya sea 2.°, 3.° o 4.° año van a seguir haciéndolo hasta que terminen su cursada— tienen una oferta con un plan de estudio anticuado, que es una modalidad que no está siendo elegida, que tiene una matrícula baja de inscriptos, pero lo más importante es que la matrícula promedio de estudiantes que egresan es muy baja.