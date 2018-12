La investigadora sudafricana Diana Russell, entiende que se puede distinguir al Femicidio en tres tipos: a) "Femicidio íntimo", es el asesinato cometido por el hombre con quien la víctima tenía o tiene una relación de convivencia, familiar, íntima, muy estrecha o cercana; b) "Femicidio no íntimo", que es aquél asesinato cometido por un hombre con quien la víctima no tenía una relación íntima, familiar o de convivencia; c) "Femicidio por conexión o vinculado" que es aquél que se produce asesinando a un pariente, familiar o persona ligada por un vínculo afectivo con la mujer, con el fin de castigarla, destruirla psíquicamente o provocarle un sufrimiento.