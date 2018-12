La gran mayoría de las víctimas de delincuentes es posible que aprueben esta determinación. El resto de la sociedad queda sorprendida, para no decir azorada. Algunos la definen como una reacción "populista" de la Casa Rosada y otras como reacción frente a los 40 policías asesinados a lo largo del 2018. Porque, aunque no se quiera, este nuevo aval hace recordar al elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rodeado de militares en su gabinete, que aprueba acabar a sangre y fuego con la delincuencia. No en vano obtuvo cierta cantidad de votos por su iniciativa, harta la sociedad por la violencia desatada. Otros votos fueron por la corrupción avanzada del Partido de los Trabajadores.