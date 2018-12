La educación porteña no necesita enriquecer su oferta: necesita mejorar la existente. Los 11 años de gobierno del PRO y la no resolución de los mismos problemas que dicen querer solucionar con esta ley son la prueba cabal de en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no hay nadie que comprenda ni aporte soluciones reales a los problemas educativos de los porteños. Al contrario: genera conflictos donde no había.