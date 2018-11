No somos potencia en nada. Empezar por reconocer nuestras carencias debería hacernos pensar que, cuanto menos este partido, no se puede jugar en Argentina. La excusa de que unos pocos malogran una fiesta de muchos es el modo de seguir privilegiando el negocio del fútbol con F mayúscula poniendo en riesgo la salud de cualquier ciudadano considerado minúsculo. No funciona. No podemos. No lo hagamos. Para que cambiar algo para no cambiar nada no siga siendo nuestro lema.