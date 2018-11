Sin embargo, esta no es la única forma de hacerlo. En este contexto particular, la ex mandataria sería clasificada por Dick Morris, histórico consultor de Bill Clinton, como "candidata retadora", es decir, aquella que por fuera de la gestión desafía al candidato reeleccionista, Macri, a comenzar la contienda electoral. Según el autor de El nuevo príncipe, el candidato retador debería ser quien comience la campaña, quien dé el paso inicial y lance su candidatura. A la fecha, Cristina se apegó a su vieja táctica: esperar y no adelantar jugadas.