Mauricio Macri ha demostrado que su gobierno no tiene inconvenientes con lanzar medidas y luego retractarse e incluso pedir disculpas. Sus comunicadores ya descubrieron que la opinión pública prefiere un líder que sabe a dónde va, pero que no tiene ningún problema en perdonarle a otro que se equivoca el rumbo, admite y corrige. Nadie espera ya líderes infalibles que no se equivocan nunca y que se deben hundir con el barco, si encallaron.