Debemos ser claros y dejar de hablar con eufemismos. El aborto es matar a un niño. De aprobarse esta ley, habrá niños argentinos que, en democracia, no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar. Pero no solo ellos serán víctimas. Miles de mujeres quedarán destruidas. Ya no habrá posibilidad de superar la adversidad o salir adelante, porque la muerte del hijo es irreversible. Poco se habla de esto, pero he visto las secuelas del síndrome post-aborto y es algo realmente devastador. Ninguna madre que haya dudado en continuar con su embarazo se arrepiente de haberlo hecho con el niño en sus brazos, no puedo decir lo mismo de las que han abortado.