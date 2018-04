De una forma ingeniosa, sorteó su responsabilidad a la hora de ser requerido sobre la actitud que tomó cuando el ex inspector general de la Armada, contralmirante Lezana, le entregó el informe final de la inspección realizada al San Juan. Sostuvo: "El submarino estaba en condiciones de navegar pero no de operar"; esta frase no fue casual, ya que en otro momento de su declaración sostuvo enfáticamente: "De haber conocido el informe realizado por el capitán Fernández un par de meses antes de la zarpada, no lo hubiera dejado navegar nunca más". Estas palabras contrastaron con su constante prédica en cuanto a la independencia de López Mazzeo en materia operativa.